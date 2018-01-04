TP-Link ‘Hepsi Bir Arada’ ağ ürünleri dönemini başlatıyor

Tek bir kutuda birkaç özelliği birden barındıran ağ ürünleri ile bir ev ya da ofisin WiFi ihtiyacı artık tek bir cihazla karşılanabiliyor.

Evde ya da ofiste internete bağlanabilmek için öncelikle bir modeme ihtiyaç duyuyoruz. İnternetin ilk yıllarında sadece modem, pek çok ev ya da işyerinin internet ihtiyacına yeterken, günümüzde hem ağa bağlı cihaz sayısının artması hem de mobil aygıtlar nedeniyle evin ya da ofisin her yerinde internet gereksinimi oluşması, farklı ağ ürünleri kullanımını zorunlu hale getirdi. Çok sayıda ve farklı cihazın internete erişebilmesi için yönlendirici (router); WiFi sinyallerinin daha geniş bir alana aktarılabilmesi için menzil genişletici (range extender) ya da kablolu interneti kablosuz hale dönüştürebilmek için erişim noktası (access point) gibi farklı ağ ürünleri ihtiyaç haline geldi.

Kısa bir süre öncesine kadar bu farklı gereksinimler için farklı ağ ürünleri kullanmak zorundaydık. Oysa artık ağ ürünlerinde de birden fazla özelliği bir arada sunan çözümler oluşmaya başladı. İlk önce yönlendirici özellikli modemler hayatımıza girdi. Artık erişim noktası özelliği olan menzil genişleticiler; hem menzil genişleten hem de erişim noktası özelliği olan yönlendiriciler; WiFi menzilini genişletirken üzerindeki akıllı priz ile kendine bağlanan cihazları akıllı hale getiren ürünler, kısacası bir evin ya da küçük ofisin ağ ihtiyacını tek bir kutuda toplayan ‘hepsi bir arada’ ağ çözümleri dönemi başladı.

TP-Link, sadece satış adetleri ile değil, tüketicilere sunduğu bol seçenekli ağ çözümleri ile de sektörde rakipsiz. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan şirket, ‘hepsi bir arada’ ağ ürünlerinde de öncü konumda. TP-Link’in satışta olan hemen hemen her menzil genişletici modelinde artık erişim noktası özelliği de yer alıyor. Bu sayede tek bir cihazla iki ihtiyaca çözüm sağlanıyor. Aynı şekilde bazı TP-Link yönlendirici modellerinde birden çok mod (erişim noktası, menzil genişletici vb) yer alıyor. Kullanıcılar gereksinimine göre ürünün ilgili modunu devreye alabiliyor.

Örneğin, farklı modlara sahip bir yönlendiricinin erişim noktası modu ile kablolu bir bağlantı kablosuza çevrilebiliyor. Ya da eski nesil kablosuz cihazların yetersiz özellikleri, bu ürün ile daha güçlü ve çift bantlı bir kablosuz ağa geçiş yapmayı sağlayabiliyor. Uydunet/Kablonet ya da Fiber bağlantı sağlayan cihazın özelliklerinden memnun olmayan kullanıcılar, bu tür bir yönlendiriciyi o cihaz yerine ya da o cihaza bağlayarak kablosuz yönlendirici modunu kullanabiliyor. Ayrıca mevcut kablosuz ağın kapsama alanını genişletmek için ‘tekrarlayıcı’ (repeater) modu devreye alınabiliyor. Oyun konsolu, akıllı TV gibi kablosuz ağ desteği olmayan cihazları WiFi’a bağlayabilmek için ‘istemci’ (client) modu kullanılabiliyor.

Hepsi bir arada ağ ürünleri sayesinde hem yatırım maliyeti daha düşük oluyor, hem kurulumu ve yönetimi gereken cihaz sayısı azalıyor, hem de küçük ev ve ofislerde birden fazla cihazın kaplayacağı yerden tasarruf ediliyor.