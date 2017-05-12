TP-Link Neffos C5 serisi aksesuarlar satışta

TP-Link’in akıllı telefon markası Neffos’un C5 serisinin aksesuarları satışa sunuldu. Neffos C5 telefon kılıfı ve ekran koruyucular Genpa teknik servisleri ve satış kanalından alınabiliyor.



TP-Link’in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu akıllı telefon markası Neffos C5 serisinin aksesuarları geldi. Neffos C5 ve C5 Max model telefonlara uygun kılıf ve ekran koruyucular satışa sunuldu. Neffos’un Türkiye dağıtıcısı olan Genpa’nın satış kanalı ve Türkiye genelindeki teknik servislerinden aksesuarları almak mümkün.

TP-Link Mobil Kategori İş Geliştirme Müdürü Gökhan Bitik, Genpa ile dağıtıma başlandığından bu yana Neffos C5 serisinin iyi bir satış rakamına ulaştığını belirterek, “Tüketiciler Neffos C5 aksesuarlarını da talep etmeye başladı. Bu nedenle telefon kılıfı ve cam ekran koruyucuyu getirdik ve satışa sunduk” dedi. Önümüzdeki dönemde Neffos’un yeni modellerinin Türkiye’de satışa sunulacağını bildiren Bitik, yeni modellerin de aksesuarlarını getireceklerini sözlerine ekledi.

Çift SIM kart (iki SIM kartta da 4.5G desteği var) ve çift bekleme özellikli Neffos C5 serisi, iş ve kişisel telefon numaralarını ayrı tutma, aynı anda farklı mobil paketlere abone olma gibi konularda kullanıcılara özgürlük sağlıyor. Akıllı Mod özelliği sayesinde 8 farklı görüntü tipi için (İnsan, Manzara, Gece, vb) renk, parlaklık ve zıtlık ayarları otomatik olarak yapılabiliyor. Ayrıca 30 farklı filtre ile sanatsal fotoğraflar çekmek de mümkün. Jest ve gülümseme yakalama, güzelleştirme, zafer (V) hareketi gibi modları sayesinde fotoğraf çekmeyi daha eğlenceli hale getiren Neffos C5 Max, pil koruyucu, temizleyici, uygulama yöneticisi, veri kullanım denetçisi gibi telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayan pek çok sistem özelliği ile birlikte geliyor.