TP-Link ürün kurulumlarını gösterdiği sitesini yeniledi

TP-Link ürün kurulumlarını gösterdiği sitesini yeniledi
, 7 Şubat 2017

TP-Link’in ürün kurulum videolarının yer aldığı site yenilendi. Kullanıcıların ürünleri daha kolay kurmaları için oluşturulan Kolaykurulum.net’te şu anda 222 ürün videosu yer alıyor.

Tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla oluşturulan ve ürün kurulum videolarının yer aldığı kolaykurulum.net, hizmete girdiği 2015 yılından bugüne kadar 350 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi ve 1 milyonun üzerinde sayfa gösterimi yapıldı. Kurulum şeması ile yetinmek istemeyen, ürünleri görerek kurmayı tercih eden kullanıcılar için tasarlanan site, şimdi en yeni teknolojiler kullanılarak yenilendi. En son Microsoft.NET mimarisi kullanılarak tasarlanan sitenin navigasyon yapısı da daha gelişmiş hale getirildi. Kullanıcı dostu bir arayüz ile daha kolay ulaşılabilen hale gelen kolaykurulum.net’te ürünlerin aşama aşama kurulumlarının gösterildiği videolar yer alıyor.

TP-Link Teknik Destek Mühendisi Eren Yatır, kolaykurulum.net’te 14 ayrı kategoride 101 ürünün tanımlandığını belirtiyor. Sitede şu anda 222 kurulum videosunun yer aldığını vurgulayan Yatır, yeni ürünler geldikçe ürün ve video sayısının sürekli arttığını ifade ediyor. Ürün kurulum videolarının yanı sıra kullanım kılavuzlarına, teknik özelliklerine, güncelleştirme yazılımlarına da bu siteden ulaşılabildiğini söyleyen Yatır, “Türk kullanıcısı yeni teknolojilere meraklı ama bir yandan da ürkek bir yapıya sahip. Özellikle ürün kurulumlarında destek talep oranı bir hayli yüksek. Bu nedenle 2015 yılında oluşturduğumuz kolaykurulum.net’i sürekli geliştiriyoruz. Ürünlerin farklı modları için ayrı kurulum videoları sitemizde yer alıyor ve kullanıcılar her aşamayı videolardan izleyerek, kolayca kurulumlarını yapabiliyorlar. Bunun için ayrıca desteğe ihtiyaç duymuyorlar” diyor.

 

Kategoriler Haber
Tags: ağ çözümleri, TP-LINK

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Computerworld Türkiye

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