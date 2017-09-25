TP-Link’ten aile boyu güvenli powerbank

TP-Link’in çok güçlü pil desteği ile akıllı telefonları çok kez tam şarj edebilen TL-PB20100 model powerbank’ı Türkiye’de satışa sunuldu.

Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, çok güçlü yeni powerbank modeli TL-PB20100’ü Türkiye’de satışa sundu. 20100mAh kapasiteye sahip olan ürün, aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor.

TP-Link’in diğer powerbank modellerinde olduğu gibi Ally serisinin bu yeni üyesinde de LG’nin Premium serisi piller kullanılıyor. Bu nedenle hem güvenli, hem uzun ömürlü olan powerbank, aynı zamanda soğuk havalarda da yüksek performans sunabiliyor. Çok yüksek pil kapasitesi sayesinde uzun yolculuklarda, doğada kampta vb ortamlarda akıllı cihazların şarj sorununa çözüm sunan TL-PB20100, tam dolu iken ve normal koşullarda iPhone SE’yi 10.5 kez, iPhone 6S’i 8.7 kez, Galaxy S7’yi 5.7 kez, iPad Pro 9.7 inç’i 2.3 kez tam olarak şarj edebilecek güce sahip.

Bu sayede küçük pile sahip giyilebilir cihazlardan büyük pile sahip tabletlere kadar geniş bir ürün yelpazesine şarj desteği sunuluyor. TL-PB20100, akıllı şarj teknolojisi ve 5V/2.4A ultra şarj hızı sayesinde cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj ediyor.

TP-Link’in diğer powerbank’ları gibi güvenli bir ürün olan TL-PB20100, şarj ettiği cihazları ve kendini koruyan çeşitli testlerden geçmiş ve sertifikaya sahip. Cihazda kısa devre, aşırı akım, aşırı şarj, fazla ısınma gibi koruma ve güvenlik özellikleri bulunuyor.

IOS, Android, Windows ve diğer USB şarjlı cihazlarla uyumlu olan powerbank, akıllı cihazlar, tablet bilgisayarlar, akıllı giyilebilir ürünler gibi büyük ya da küçük batarya ile çalışan cihazları şarj edebiliyor. Ayrıca cihaz üzerinde yer alan LED fener sayesinde, powerbank el feneri olarak da işlev görüyor. TL-PB20100 model powerbank 159 TL’den satışa sunuldu.