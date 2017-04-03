TP-Link’ten duvar prizi şeklinde erişim noktası

TP-Link, duvar prizi biçiminde tasarlanan ve monte edilip kullanılabilen yeni erişim noktasını (access point) duyurdu. Başta oteller olmak üzere işyerleri ve konut siteleri için uygun bir çözüm olan EAP115-Wall, ücretsiz yönetim yazılımı ile geliyor.

Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı yerler için kolay kurulup kullanılan, şık ve her ortama uygun, duvar tipi yeni erişim noktasını (access point) duyurdu. Duvar prizi şeklinde tasarlanan EAP115-Wall, son derece kolay olarak kuruluyor ve ürünle birlikte ücretsiz verilen Auronet Yönetim Yazılımı sayesinde basit bir şekilde yönetilebiliyor.

Başta oteller, iş merkezleri, AVM’ler olmak üzere işyerleri için uygun bir WiFi çözümü olan EAP115-Wall, duvar prizi şeklindeki yapısı ve yüzlerce cihazın tek bir PC’den kontrol edilebilmesi özellikleri ile WiFi altyapısına sahip konut siteleri için de uygun bir ağ çözümü.

EAP115-Wall, zarif, minimalist görünümü ile her tür iş ortamına uyum sağlıyor. İnce tasarımı (sadece 11 mm kalınlığında) ile duvarda taşma yapmayan ürün, 300Mbps kablosuz hıza erişebiliyor. Hem kare, hem de yuvarlak yapısı ile Avrupa tipi duvar veri kutularına uygun olan ürün, çok kolay bir şekilde duvara monte edilip çalışır duruma geliyor. Ethernet üzerinden güç (PoE) özelliği sayesinde ayrıca elektrik hattı gerektirmeyen ürün, duvarda hazır olan Ethernet kablosuna takıldığında çalışmaya başlıyor (802.3af destekli). Otel odaları başta olmak üzere işletmelerde her odada güçlü bir WiFi sağlayan EAP115-Wall, bu sayede işletmenin hizmet kalitesini de artıran önemli bir unsur oluyor.

Kolay yönetim…

Tüm EAP serisi gibi EAP115-Wall ürünleri de ücretsiz sunulan Auronet Yönetim Yazılımı ile geliyor. Bu yazılım sayesinde yüzlerce erişim noktasını tek bir PC’den kolayca yönetmek mümkün oluyor. Kullanımı kolay arayüzü sayesinde Auronet’i kullanmak için özel bir eğitim gerekmiyor.

EAP115-Wall’da yer alan Kısıtlı Portal (Captive Portal) özelliği sayesinde WiFi’a konuk olarak bağlanacaklar için özel bir kimlik doğrulama yöntemi belirlenebiliyor ve ağın güvenliği en üst seviyede tutuluyor. EAP115-Wall’ın yakında Türkiye’de satışa sunulacağı belirtiliyor.