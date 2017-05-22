TP-Link’ten fiyat/performans odaklı router: TL-WR940N

TP-Link’in 450Mbps kablosuz hıza sahip yönlendirici (router) modeli TL-WR940N, düşük hızlı yönlendiricilerini değiştirmek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Evde ağa bağlı cihaz sayısı arttıkça yönlendirici (router) gereksinimi de artıyor. Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, yeni yönlendirici alacaklara en az 450Mbps hıza sahip ürünler almasını öneriyor. TP-Link’in TL-WR940N modeli, hem yeni yönlendirici alacaklar, hem de eski teknolojili ve düşük hıza sahip yönlendiricisini değiştirmek isteyenler için fiyat/performans açısından öne çıkan bir model.

450Mbps kablosuz hıza sahip olan TL-WR940N, siyah, şık kasası ile de dikkat çekiyor. Hem ev, hem de küçük ofisler için uygun bir model olan yönlendirici, üzerinde yer alan üç harici anten ile yüksek hızın yanı sıra geniş kapsama alanı da sunuyor. MIMO teknolojisi sayesinde HD video, online oyun ya da VoIP uygulamalarını kesintisiz yapabilen ürün, ayrıca güvenli bir ağ oluşturuyor. Ürün üzerinde yer alan WPS tuşuna basarak kolayca WPS2 güvenli şifreleme yapılabiliyor.

Fiyat/performans modeli olan TL-WR940N, kullanımda avantajlar sağlayan bazı özellikleri de barındırıyor. Örneğin, bu yönlendirici ile IP tabanlı bant genişliği kontrolü yapabiliyor. Yönlendiriciye bağlanan her bilgisayara ayrı ayrı bant genişliği tanımlanabiliyor. Bu da ağda tıkanmaları önlüyor. Bu özellik başta ofisler olmak üzere çok sayıda bilgisayarın ağa bağlı olduğu ortamlarda ağın performansı açısından avantaj sağlıyor. TL-WR940N’in tavsiye edilen satış fiyatı 159 TL+ KDV.