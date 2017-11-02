TP-Link’ten geniş evler için yeni yönlendirici: Archer C3150

TP-Link, çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı geniş evler için yeni yönlendiricisini (router) satışa sundu.

Kablosuz ağ teknolojileri üreticisi TP-Link, online oyun oynamayı, 4K video izlemeyi seven, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı, geniş evler için yüksek hızlı yeni yönlendirici (router) modelini Türkiye’de satışa sundu. Archer C3150 model yönlendirici çok yüksek WiFi hızının yanı sıra kablo ile bağlantı, geniş kapsama alanı ve kolay yönetim gibi özellikleriyle üst seviye bir ağ ürünü.

Çift çekirdekli 1.4GHz hızında güçlü bir işlemci bulunuyor. Gelişmiş Broadcom NitroQAM teknolojisi ile 4-Stream teknolojisinin birleşimi WiFi hızını yüzde 25 artırıyor ve cihazın gücüne güç katıyor. Çift bant desteğine sahip olan üründe yer alan Akıllı Bağlantı (Smart Connect) teknolojisi ise her cihaz için en uygun bandı otomatik olarak seçiyor. Archer C3150’de yer alan bir diğer gelişmiş teknoloji olan MU-MIMO (Multi-User MIMO), yönlendiricinin aynı anda birçok cihaza veri göndermesini sağlıyor; bu da her cihaza yüksek WiFi bağlantı hızı sağlıyor.

Ev Eğlence aracı olan Archer C3150, kablolu cihazların sorunsuzca ağa dahil edilebilmesi için dört adet Gigabit Ethernet girişine sahip. Bu sayede yönlendiriciye akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar bağlanabiliyor ve standart Ethernet’e oranla 10 kat daha hızlı kablolu bağlantı sağlanıyor. Ayrıca bağlantı birleştirme özelliği sayesinde dört adet Gigabit LAN noktasından ikisi birleştirilerek NAS aygıtları için Ethernet hızı 2 GB/sn’ye çıkarılabiliyor. Bu da her zaman daha hızlı veri akışı ve veri yedekleme sağlıyor.

Cihaz üzerinde –biri USB 3.0 destekli olmak üzere- iki adet de USB bağlantısı yer alıyor. Bu sayede USB girişlerine harici disk bağlamak ve film, fotoğraf, müzik gibi dosyaları yedeklemek mümkün oluyor.

Archer C3150’nin satış fiyatı ise 1,129 TL (KDV dahil).