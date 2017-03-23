TP-Link’ten giriş seviyesi yeni VDSL modem: TD-W9977

TP-Link, hem ADSL hem VDSL destekli yeni giriş seviyesi modem router’ı satışa sunuyor. TD-W9977, doğrudan modem olarak kullanımının yanında internet servis sağlayıcıların verdiği modeme bağlanarak da kullanılabiliyor.

Kablosuz ağ teknolojileri üreticisi TP-Link, hem ADSL hem VDSL destekli yeni giriş seviyesi modem router’ını duyurdu. Nisan ayı içinde Türkiye’de satışa sunulacak olan TD-W9977, ev ağlarını kablolu ya da kablosuz daha hızlı hale getirmeyi sağlıyor.

VDSL2 desteğine sahip olan TD-W9977, 100Mbps’ye kadar genişbant VDSL hıza ulaşabiliyor. Ürün üzerinde yer alan DSL girişi sayesinde standart DSL bağlantıları destekleyen modem, 300Mbps WiFi hız sunuyor. Ayrıca EWAN girişine de sahip olan ürün, bir yönlendirici (router) olarak da görev görüyor; kablo ya da fiber modemlere bağlanabiliyor.

TD-W9977’de dünyanın önde gelen ISS’lerine çözüm üreten Broadcomm’un yonga seti kullanılıyor. Bu sayede modem uyumluluğu en üst düzeyde olan ürün, üzerinde yer alan üç adet 5dBi yüksek kazançlı anten sayesinde daha geniş WiFi kapsama alanı sağlıyor. Ayrıca Gigabit Ethernet girişleri sayesinde oyun konsolu, PC, IPTV gibi cihazlar modeme bağlanabiliyor ve standart bağlantıya göre 10 kat daha hızlı bağlantı sağlıyor.

TP-Link’in yeni modem router’ı güvenlik konusunda da gelişmiş özellikler sunuyor. Güvenlik duvarı, ağı istenmeyen erişimlerden korurken, ayrıca Ebeveyn Denetimi ve Konuk Ağı uygulamaları ile ailenin ya da arkadaşların erişimlerinin yönetilmesini de sağlıyor. Modemde fırtınalı havalarda cihazı elektrik hasarından koruyan 6kV yıldırım koruması da mevcut.

TD-W9977 bu gelişmiş özelliklerinin yanı sıra Android ve IOS destekli cihazlardan kolayca yönetilebiliyor. TP-Link’in ücretsiz Tether uygulaması ile kurulumdan ebeveyn denetimlerine kadar pek çok ayar akıllı telefonlardan kolayca yapılabiliyor. TD-W9977’nin tavsiye edilen satış fiyatı 89 USD (KDV dahil) olarak açıklanıyor.