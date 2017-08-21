TP-Link’ten araç şarj aleti: CP220

Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, güvenli powerbank’lardan sonra araç şarj cihazı üretti ve ilk model bu hafta içinde Türkiye’de satışa sunuluyor.

Akıllı şarj teknolojisine sahip olan CP220’de, yüksek performanslı iki adet 2.4A USB çıkış yer alıyor. Akıllı şarj teknolojisi sayesinde bağlanan cihazı tanımlayarak uygun akımı veren CP220, kısa mesafeli yolculuklarda dahi hızlıca cihazları şarj edebiliyor (1.65X hızlı şarj). Aynı anda iki cihazı birden şarj edebilen TP-Link’in araç şarj cihazı ile araçta yolculuk yaparken hem akıllı telefonu hem de tablet bilgisayarı güvenle şarj etmek mümkün oluyor. Büyük ya da küçük pile sahip tüm akıllı cihazları (telefon, tablet, giyilebilir ürünler, vb) şarj edebilen CP220, bir iPhone 6S Plus’ı 30 dakikalık bir sürüş süresinde ek 9 saatlik bir konuşma süresi verebilecek kadar şarj edebiliyor. iPhone’un orijinal şarj cihazına oranla yüzde 40 daha hızlı şarj edebiliyor.



Araç şarj cihazlarında güvenlik son derece önemli bir unsur. Hem aracın hem de şarj edilen cihazların güvenliği için CP220 önemli korumalara sahip bir ürün. Aşırı ısınma, aşırı akım, aşırı şarj, kısa devre gibi çoklu koruma özellikleri ile donatılan ürün özel bir devre tasarımına sahip.

TP-Link’in araç şarj aleti CP220, IOS, Android, Windows uyumlu ve pek çok cihazı şarj edebiliyor. GPS navigatör dahil USB’den şarj edilebilen tüm cihazlar ile uyumlu olan ürün, mevcut otomobil modellerinin çoğunda kullanılabiliyor.

Tasarımı da kullanımı kolaylaştıracak şekilde olan ürün, tepe tasarımı sayesinde cihazları en uygun şekilde bağlamayı sağlıyor. CP220’de bağlantı durumunu görselleştirmek için yumuşak bir LED gösterge yer alıyor. Sönük ışık, sürüş sırasında sürücüyü rahatsız etmiyor.

Bu hafta Türkiye’de satışa sunulacak olan CP220’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 14 USD olarak açıklanıyor.