TP-Link’ten tarihe ve kültüre destek

TP-Link, tarihi Aeneas Rotası Projesi’ne sponsor oldu. Aeneas Destanı’nda anlatılan Altınoluk’tan başlayıp İtalya-Castro’da sona eren tarihi yolculuk, antik gemilerle yeniden yapılacak. TP-Link, bu projenin kablosuz ağ sponsoru oldu.

Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, farklı bir sponsorlukla tarihe ve kültüre destek oluyor. Altınoluk’tan (Balıkesir Edremit) başlayıp İtalya-Castro’da sona eren tarihi Aeneas Rotası’nın yeniden gerçekleştirileceği projeye kablosuz ağ ürünleri ile sponsor olan şirket, bu proje ile turizm başta olmak üzere bölge ekonomisinin gelişmesine de dolaylı olarak destek vermiş oluyor.

Aeneas Destanı’na göre Altınoluk’ta yer alan Antandros antik kentinden yola çıkarak İtalya’ya ulaşan Aeneas ve ailesi, Roma İmparatorluğu’nun da kurucuları. Aeneas Rotası Projesi, dört ülke 21 kenti kapsayan bu rotayı iki antik gemi inşa ederek yeniden gerçekleştirmeyi kapsıyor. Bu yıl Mayıs başında Edremit’te ilgili tarafların katılacağı uluslararası bir çalıştay ile proje uygulamaya konuluyor. Ardından iki antik geminin yapımı ve önümüzdeki yıl antik rotanın gerçekleştirilmesi ile proje tamamlanacak. TP-Link hem Aeneas Rotası Çalıştay’ına hem de asıl rotanın yapılacağı ana projeye sponsor oldu.

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, TP-Link Türkiye olarak bugüne kadar çeşitli etkinliklere sponsor olduklarını ama ilk kez bir tarihi ve kültürel etkinliğe destek verdiklerini belirterek, mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti. “Bu projenin Edremit Körfezi bölgesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Başta rotayı kapsayan ülke ve kentler olmak üzere tüm dünyada bölgenin tanıtımı yapılacak ve bölgeye ilgiyi artıracak” diyen Dinçer, antik gemilerin yolculuğu sırasında internet bağlantılarının TP-Link mobil WiFi cihazlarıyla sağlanacağını belirtiyor. Bu sayede hem tüm rota dünyanın her yerinden izlenebilecek hem de mürettebatın internet bağlantısı kesintisiz devam edecek.

Aeneas Çalıştay’ı ve rotayı önceden yapacak olan keşif teknesi İda’da kullanılacak olan TP-Link mobil WiFi cihazı M7300, içine 4G destekli bir SIM kart takılarak kolay ve hızlı bir kablosuz ağ oluşturuyor. 10 kablosuz, 1 kablolu cihazın bağlanabildiği ürün, 300Mbps WiFi hızına sahip. Kullanımı son derece basit olan M7300, içine 4G destekli SIM kart takılıp güç tuşuna basılınca çalışır hale geliyor. 32GB’a kadar micro SD kart desteği sunan bu ürün ile fotoğraf, video gibi dosyaların ağ içinde paylaşılması da mümkün oluyor (http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-4692_M7300.html).

Bugün Altınoluk’ta yer alan Roma dönemi antik kenti Antandros’un günışığına çıkarılması için çalışan ve Aeneas Rotası Projesi’ni de Edremit Belediyesi’nin desteği ile birlikte gerçekleştiren Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert, projenin bölge ve ülke ekonomisi için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek “4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Aeneas Rotası Çalıştay’ına uluslararası bir katılım var. Çalıştay’da rotanın ayrıntıları belirlenecek ve sonrasında antik gemilerin yapımı başlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha fazla desteğe ihtiyaç olacak. Ülke tanıtımı için çok önemli olan bu projeye daha çok kuruluşun sponsor olmasını bekliyoruz” dedi.

Antandros kazıları, Aeneas Destanı ve Aeneas Rotası Projesi’ne ilişkin daha ayrıntılı bilgi için: http://www.antandros.org/