TP-Link’ten yeni IP kamera: NC450

TP-Link, yatay ve dikey kaydırma hareketi yeteneğine sahip, gece/gündüz çekim yapabilen yeni IP kamerasını satışa sunuyor. NC450 model kamera, özellikleri ile ev ve ofislerin güvende olmasını vaat ediyor.

Kablosuz teknolojiler üreticisi TP-Link, çok yetenekli yeni IP kamerasını satışa sunuyor. NC450 model kamera, uzman kameralar gibi yatay ve dikey tarama (pan/tilt) yeteneğine sahip ve gece de kayıt yapabiliyor.

Ev ve ofislerin hem güvenliği hem de çocuk, hasta ya da evcil hayvanların takibi amacıyla kullanılabilen NC450, HD kamerası sayesinde çok kaliteli ve net görüntüler sunuyor. Cam kamera lensi ve 1/4 inç aşamalı tarama CMOS sensörü sayesinde NC450 ile 720p yüksek çözünürlüklü canlı video ve kristal berraklığında hareketsiz görüntüler elde ediliyor. Kızılötesi LED aydınlatması sayesinde gece görüşü elde edebilen kamera, yaklaşık 8 metreye kadar (26 fit) karanlıkta çekim yapabiliyor. NC450, geceleri otomatik olarak keskin monokrom video akışına geçiyor ve aralıklarla net ve ayrıntılı resimler vererek ev ve ofislerin hem gece hem de gündüz güvende olmasını sağlıyor.

NC450’in en önemli özelliklerinden biri, 300/110 dereceye kadar yatay ve dikey kaydırma yaparak görüntü alabilmesi. Bu sayede ev ve ofislerin gözetim ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilen ürün, pürüzsüz bir şekilde geniş bir alanı izlemeyi sağlıyor.

Uyarı mesajı ve çift yönlü ses özellikleri…

TP-Link NC450, güvenlik için sadece görüntü kaydıyla yetinmeyen bir kamera. Hareket ve ses algıladığında otomatik olarak uyarı e-postası gönderebiliyor. Bu sayede evden çok uzaktayken gelen uyarı e-postası ile gerektiğinde güvenlik güçleri harekete geçirilebiliyor.

Ayrıca kamerada yer alan çift yönlü ses aktarma özelliği sayesinde evde bakım/gözetim gereken kişilerle kamera aracılığıyla iletişim de kurulabiliyor. Örneğin çalışan ebeveynler evdeki çocuklarını NC450 sayesinde her yerden izlerken, gerektiğinde sesli uyarı da yapabiliyorlar. Ya da evcil hayvanlar hem görsel hem de sesli olarak takip edilebiliyor. NC450’in üzerinde yer alan micro SD kart yuvası (32GB’a kadar) sayesinde istenirse görüntüler kaydedilip saklanabiliyor.

NC450’ye akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan kolayca erişilebiliyor. TP-Link’in ücretsiz TpCamera uygulaması sayesinde (Android ve IOS destekli) her yerden, her zaman kamera görüntülerine erişmek, video kaydı almak mümkün oluyor.