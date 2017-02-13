TP-Link’ten yeni menzil genişletici: RE305

TP-Link, ev ve ofislerde WiFi sinyallerinin her noktaya ulaşmasını sağlayan yeni menzil genişleticisini satışa sunuyor. RE305 model ürün aynı zamanda kablolu internet bağlantısını, çift kanallı kablosuz bağlantıya dönüştürmek için de kullanılabiliyor.

Ağ ürünleri üreticisi TP-Link, ev ve ofislerin her noktasında kesintisiz ve güçlü WiFi bağlantısı için kullanılan yeni menzil genişletici (range extender) modelini satışa sunuyor. RE305 model menzil genişletici, AC desteği ve çift kanal bağlantısı ile güçlü ve sağlıklı bir WiFi bağlantısı sağlıyor.

Geniş ya da kalın duvarlı evlerde modemin yaydığı WiFi sinyalleri bazen her noktaya ulaşamıyor ya da sağlıklı bir bağlantı sağlanamıyor. Bu tür durumlarda modemden aldığı sinyali bulunduğu noktada tekrarlayarak evin diğer bölümlerine aktaran menzil genişleticiler çözüm olarak kullanılıyor. Çok geniş bir menzil genişletici ürün ailesine sahip olan TP-Link, her tür gereksinime uygun model seçeneği sunuyor. TP-Link’in en yeni menzil genişletici modeli olan RE305, kolay kurulması, uzaktan akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilmesi ve güçlü bağlantı sağlayan yüksek teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Kablosuz AC bağlantı tipini destekleyen ürün, bu sayede yüksek WiFi hızları sunuyor. Çift kanalın toplamında 1.2Gbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, 5GHz kanalında 867Mbps, 2.4GHz kanalında ise 300Mbps kablosuz hıza sahip. Bu sayede evin her noktasında güçlü ve kararlı bir WiFi bağlantısı sunan RE305, aynı zamanda kablolu bağlantıyı kablosuza dönüştürmeye yarayan bir erişim noktası (access point) olarak da görev yapıyor. Cihaz üzerinde yer alan Ethernet girişine modemden gelen kablo takılarak, çift kanallı bir kablosuz ağ oluşturulabiliyor.

Kolay kurulum, uzaktan yönetim…

TP-Link RE305 menzil genişletici, diğer TP-Link modelleri gibi çok kolay kurulup çalıştırılabiliyor. Üzerinde yer alan akıllı sinyal ışığı sayesinde evin en uygun noktasına yerleştirebilmek için kullanıcılara yol gösteren cihaz, prize takılarak kullanılıyor. Üzerinde yer alan WPS tuşuna basılarak modem ile eşleştirilen RE305, başka bir kurulum işlemi gerektirmeden modemden aldığı WiFi sinyalini bulunduğu noktada tekrarlamaya ve diğer bölümlere aktarmaya başlıyor.

Her marka ve model modem/router ile uyumlu olan cihaz, akıllı telefonlardan yönetilebiliyor. TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether ile (iOS ve Android uyumlu), sorunsuz kurulumun yanı sıra ağı telefon üzerinden yönetmek de mümkün oluyor.