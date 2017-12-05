TP-Link’ten yeni mobil WiFi cihazı: M7650

TP-Link’in hızlı mobil WiFi cihazı M7650 Türkiye’de satışa sunuldu. 4.5G destekli ürün, 32 cihaz/kişiye mobil WiFi paylaştırabiliyor ve uzun pil ömrü sayesinde her yerde kullanılabiliyor.

Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, özellikle seyahatlerde grup olarak WiFi’a bağlanmayı sağlayan yeni mobil WiFi cihazı M7650’yi satışa sundu. Her yere rahatça taşınan ve içine takılan SIM kart ile 32 kişi/cihaza kadar WiFi bağlantısı sağlayan M7650, 4.5G destekli ve yüksek bağlantı hızı sunuyor.

Başta yurtdışı seyahatler olmak üzere tatilde, yazlık evlerde, her an kablosuz internete ulaşılamayan doğada, özgürce ve güvenli WiFi bağlantısı için geliştirilen mobil WiFi cihazları, bağlantı hızı, pil süresi ve bağlanabilen cihaz sayısı gibi özelliklerle farklılaşıyor. Bu alanda da geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere seçenek sunan TP-Link’in yeni modeli hem hız, hem pil süresi, hem de desteklediği cihaz sayısı ile üst seviyede bir ürün.

LTE-Advanced Cat11 desteği olan M7650, 600Mbps indirme ve 50Mbps yükleme hızlarına sahip. Böylece mobil haldeyken saniyeler içinde dosya indirme, kesintisiz HD film izleme ve onilne oyun oynama mümkün oluyor. Veri aktarımı son derece hızlı ve pürüzsüz olarak yapılabiliyor. Aynı zamanda çift bant WiFi sunan cihaz, bu sayede yüksek hız gerektiren uygulamaları 5GHz bandına (867Mbps hızda); e-posta vb uygulamaları ise 2.4GHz bandına (300Mbps) yönlendiriyor. Mobil WiFi’i aynı anda 32 kişi ya da cihazla paylaşmaya olanak veren M7650, çok sayıda cihazın bağlı olduğu durumlarda dahi yüksek bağlantı hızı sunuyor. Ayrıca üründe bir USB girişi de yer alıyor. Mobil cihazların dışında masaüstü bilgisayar gibi cihazlar da USB’den aygıta bağlanarak internete erişebiliyor. Böylece TP-Link M7650 yazlık evler gibi ortamlar için hem kablolu hem kablosuz bağlantı sunan bir ağ çözümü haline geliyor.

M7650’nin üzerinde yer alan ekran, anlaşılması kolay ve birçok veriyi izlemeyi sağlıyor. Kullanılan veri miktarını rahatça görerek limit aşılmasını engelleyen ürünün ekranında pil süresi, sinyal gücü, WiFi durumu, bağlı kullanıcılar gibi pek çok bilgi takip edilebiliyor.

Tüm taşınabilir cihazlar gibi mobil WiFi cihazlarında da pil süresi önemli bir unsur. 3000mAh kapasiteli pile sahip olan M7650, tam kapasitede 15 saate kadar çalışabiliyor ve 900 saat bekleme süresine sahip. Ayrıca USB bağlantı desteği sayesinde taşınabilir bilgisayar, taşınabilir şarj aleti ya da bir adaptöre bağlanarak da şarj edilebiliyor. Böylece elektrik olmayan yerlerde de M7650’yi şarj edip kesintisiz WiFi desteği sürdürülebiliyor.

TP-Link M7650, şık bir tasarıma sahip ve her yere taşınabilecek boyutlarda. Pürüzsüz kıvrımlı bir yüzeye sahip olan cihaz, hafif yapısıyla cepte bile rahatlıkla her yere götürülebiliyor.

M7650’ye mikro SD kart takılabiliyor. Böylece fotoğraf, video, müzik gibi veriler SD karta depolanabiliyor (32GB’a kadar). Aynı zamanda bu veriler mobil WiFi üzerinden paylaşılabiliyor.

M7650’nin yönetimi de son derece kolay. TP-Link’in mobil WiFi cihazları için geliştirdiği, Android ve iOS destekli tpMiFi uygulaması ile akıllı telefonlardan M7650’ye kolayca erişilebiliyor. Bu uygulama ile veri sınırları koymak, hangi cihazların mobil WiFi’a bağlanacağını kontrol etmek, mesaj göndermek ve mikro SD kart ile dosya paylaşmak mümkün oluyor.

M7650 mobil WiFi cihazının tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 919 TL.