TP-Link’ten yeni VDSL Modem: Archer VR2800

TP-Link, yeni VDSL modem yönlendirici modeli Archer VR2800’ü satışa sunuyor. Toplamda 2.8 Gbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, her açıdan güçlü ve geniş bir WiFi oluşturuyor.

Kablosuz ağ üreticisi TP-Link, yeni modem yönlendiricisini (router) duyurdu. Archer VR2800 model VDSL modem, toplamda 2.8Gbps kablosuz hızlara ulaşıyor.

Bir ev ya da ofisin tümünü kapsayan ve çok sayıda cihazın ağa bağlandığı güçlü WiFi ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan Archer VR2800, en yeni kablosuz ağ teknolojilerine sahip. İkinci dalga 802.11ac teknolojisine sahip olan modem, VDSL2 destekli ve 100Mbps’ye kadar genişbant VDSL hız sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan DSL girişi sayesinde ADSL dahil tüm standart DSL bağlantılarını (VDSL2, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL) destekleyen ürün süper hızlı bir modem yönlendirici olarak geniş evlerin WiFi ihtiyacını karşılıyor.

Çift kanal desteği sunan Archer VR2800, gelişmiş Broadcom NitroQAM ve 4-Stream teknolojilerinin güçlü birleşimi sonucunda 5GHz kanalının hızını artırıyor ve geniş veri aktarım olanakları sunuyor. Modem, 5GHz kanalında 2167Mbps, 2.4GHz kanalında ise 600Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

En yeni WiFi standardı olan 802.11ac Wave 2 (2. Dalga) desteğinin yanı sıra MU-MIMO teknolojisine de sahip olan modem, diğer AC destekli yönlendiricilere göre dört kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Tek bir kanalda 160MHz’e kadar bant genişliğini etkinleştiren ürün üzerinde dört adet harici anten yer alıyor. Bu antenler ile güçlü ve geniş bir ağ oluşturan Archer VR2800, evin her yerinde mobil cihazların güçlü bir WiFi ağına erişmesine olanak veriyor.

Yıldırım hızında kablolu bağlantı desteği

Archer VR2800, yüksek kablosuz bağlantı desteğine ek olarak kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Ürün üzerinde dört adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu bağlantı girişleri Fast Ethernet’ten 10 kat daha hız sunuyor. Bu sayede oyun konsolu, masaüstü bilgisayar ya da IPTV ağa bağlanabiliyor ve yıldırım hızında bağlantı ile her tür uygulama kesintisiz ve keyifle yapılabiliyor. Cihaz üzerinde ayrıca iki adet USB 3.0 girişi de bulunuyor. Bu girişlere de sabit disk, yazıcı, NAS gibi cihazlar bağlanabiliyor. Böylece dosyalar, fotoğraflar, müzik ve filmler ağda yüksek hızla paylaşılabiliyor.

TP-Link’in güçlü yeni modemi Archer VR2800, çok güçlü bir işlemciye sahip. Broadcomm 1GHz çift çekirdekli, iki eş-işlemci modemin kalbini oluşturuyor. Bu da yüksek performansı destekliyor.

Archr VR2800’ün kurulumu da çok basit. TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether ile modem Android ya da iOS cihazlardan kolayca kuruluyor. Tether uygulaması aynı zamanda modem yönlendiricinin yönetiminde de kullanılabiliyor. Cihazın her türlü ayarı, denetimi bu uygulama ile akıllı telefonlardan kolay ve hızlı yapılabiliyor. Çocukların ağa bağlantı zamanı, engelleri ya da Misafir Ağı oluşturulması Tether uygulaması ile basit bir şekilde yapılıyor ve ağın ve aile fertlerinin güvenliği sağlanıyor. Ağ yönetimi bu uygulama ile son derece basit hale geliyor.

Archer VR2800’ün Mayıs ayı içinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Ürünün satış fiyatı ise KDV dahil 300 USD olarak açıklanıyor.