Trend Micro’dan ödüllü siber güvenlik yarışması

Siber güvenlik şirketi Trend Micro, üçüncü geleneksel Capture the Flag (CTF) siber güvenlik yarışmasını “Trend Micro CTF 2017 – Raimund Genes Kupası” adı altında düzenleyeceğini duyurdu.



Trend Micro CTF 2017, siber güvenlik sektöründeki genç profesyonellerin siber suçlarla mücadele, hedefli saldırılar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri (ICS) gibi alanlardaki pratik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

“Hedefimiz, günümüzün en acil tehditlerine karşı daha iyi hazırlanmak ve korumak için sektöre giren profesyonellerin yeteneklerini desteklemek ve güçlendirmek” diyen Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu, “Bu yılki yarışmamız ise geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden değerli çalışma arkadaşımız Trend Micro Baş Teknoloji Sorumlusu(CTO) Raimund Genes’in adına düzenleniyor. Bundan dolayı bizim için çok büyük bir anlam ve öneme sahip. Özellikle Türkiye’de bu alanda kendilerini göstermek isteyen ve zor durumlarda doğru kararları alarak bilgilerini sınamak isteyen, siber güvenlikle ilgili tüm bireyleri Trend Micro CTF 2017 Raimund Genes Kupası’nda yarışmaya davet ediyoruz. Dijital dünyayı herkes için daha güvenli hale getirme görevimizi başarıyla yürütebilmek için bu alanda çalışan herkesin siber güvenlik bilgilerini geliştirmelerini amaçlayan bu gibi etkinlere büyük bir önem veriyoruz.” dedi.

Trend Micro tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Capture the Flag yarışması, bu sene beklenmedik bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Trend Micro Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Raimund Genes’in anısına düzenleniyor. Siber güvenlik camiasında oldukça önemli bir yere sahip olan Raimund Genes, Trend Micro ailesine 1996 yılında katılmıştı. Bu tarihten itibaren Trend Micro bünyesinde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürlüğü, Avrupa Faaliyetleri Başkanlığı, Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük pozisyonları da dahil olmak üzere, birçok önemli pozisyonda görev alarak hem Trend Micro’ya hem de siber güvenlik dünyasına oldukça değerli katkılarda bulundu.

Yarışmanın internet ortamında gerçekleştirilecek olan eleme süreçlerinden sonra yarışmacılar Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek olan finallere katılacaklar. Online elemeler katılımcıların SCADA, Nesnelerin İnterneti ve hedefli saldırılar gibi çeşitli kategorilerdeki sorunları çözmeleri üzerine kurgulanan “Tehlike” (Jeopardy) formatında olacak. Online elemelerde başarılı olan ilk 10 ekip “Saldırı ve Savunma” (Attack and Defense) ile Tehlike (Jeopardy) formatlarının birleşmesinden oluşan finalde yarışmaya hak kazanacak. Kazanan takım 8 bin 700 dolar değerindeki ödülün yanı sıra Zero Day Initiative Ödül Programı[1] için ek puan ödülü ve Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilecek olan HITCON CTF 2017 Finalleri’ne otomatik katılım hakkı kazanacak.

Trend Micro CTF 2017 – Raimund Genes Kupası – Online Elemeler

• Tarih: 24 – 25 Haziran 2017 (Oyunlar 24 Haziran 2017 tarihinde başlayacak)

• Şartlar: Katılımcılar en az 20 yaşında olmalı

• Format: Tehlike (Jeopardy)

• Mekan: Online

• Takım kayıtları: 23 Mayıs’ta başlamıştır

Trend Micro CTF 2017 – Raimund Genes Kupası – Final

• Tarih: 11 – 12 Kasım 2017

• Şartlar: Online elemelerde ilk 10’a giren takımlar katılacak. Ek olarak Mısır Ulusal CTF’in kazananları da yarışmaya doğrudan katılacak. Her takım en fazla 4 kişiden oluşabilecek.

• Format: Saldırı – Savunma (Attack and Defense) ve Tehlike (Jeopardy) kombinasyonu

• Mekan: BELLESALLE Nishi Shinjuku, Tokyo – Japonya

Ödüller:

• Birincilik:

o 8.700 dolar tutarında para ödülü

o Ekibin her bir üyesi için Zero Day Initiative Ödül Programı’nda kullanılmak üzere 15 bin ek puan. (Bu puanlar tek kullanıma özel 2 bin dolar değerinde bonusu da içeren avantajlar sağlayacak.)

o Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilecek olan HITCON CTF 2017 Finali’ne otomatik katılım.

• İkincilik:

o 2.600 dolar tutarında para ödülü

• Üçüncülük:

o 1.700 dolar tutarında para ödülü