Trendyol 2019 Hedefi: %150 Büyümek

Trendyol, aylık 30 milyondan fazla tekil ziyaretçisi ve yılda 200 milyon ürün satışıyla Türkiye’de ve MENA Bölgesi’nde en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu oldu.

Modadan mobilyaya, ev–yaşam kategorisinden kozmetik ve kişisel bakıma, elektronikten süpermarket kategorilerine uzanan geniş ürün gamıyla Türkiye’nin en çok ziyaret edilen alışveriş platformlarından Trendyol, aylık 30 milyondan fazla tekil ziyaretçisi ve yılda 200 milyon ürün satışıyla Türkiye’de ve MENA Bölgesi’nde en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu oldu. Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan Trendyol’un ziyaretçi ve alışveriş oranlarının eş zamanlı olarak büyüdüğüne dikkat çekerken: “Türkiye’nin en güçlü alışveriş platformu Trendyol olarak, 2.000 kişilik ekibimizle başarımızı her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Trendyol, 2019 yılının ilk yarısında 25 milyon kullanıcıya ulaştı. 12 milyon aktif üyesiyle yılda 200 milyon ürün satışı gerçekleştiren Trendyol, 20 milyon mobil uygulama indirme oranını yakaladı. En hızlı büyüyen kategoriler ev, süpermarket ve bebek çocuk ürünleri oldu. Trendyol’un 2019 hedefleri arasında yüzde 150 büyüme hedefiyle ziyaret oranlarımızı iki katına çıkarmak var. Yıl sonunda 3 milyar yıllık sayfa ziyareti ve 40 milyon uygulama indirmesi hedefliyoruz.” dedi.