Trio Mobil geliştirdikleri teknolojiyle kazaları önlüyor

Trio Mobil, 2017 yılında gönderdiği 5 milyon hız aşım bildirimi ile araçların daha yavaş gitmesini sağlayarak yüzlerce kazayı önledi.

Trafik.gov.tr’den alınan bilgilere göre, yüksek hızda araç kullanma davranışı, kaza sayısı üzerinde doğrudan doğruya etkide bulunan çok önemli bir trafik ihlalidir. Yasal sınırın düşürülmesi ya da yeni bir yasal sınır belirlenmesi suretiyle hız sınırının değiştirildiği değişik ülkelerde (Güney Afrika, Belçika, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Almanya, ABD ve Yeni Zelanda) yapılan uygulamaların gözden geçirildiği bir tarama çalışması, karayolunda meydana gelen kazalarda %8 ile %40 arasında değişen düşüşler sağlandığını göstermiştir. Ülkemizde de binek araçlarında ve ağır vasıtalarda hız limitlerine uyulması büyük oranda kaza oranlarını azaltmaktadır.

“Trafik kazalarını teknoloji ile önlemek mümkün”

Trio Mobil’in kendi geliştirdiği araç takip çözümleri ile şoförlerin hız limitlerine uymalarını zorunlu kıldıklarını söyleyen Nevzat Ataklı, şunları aktardı:

“Trafikte istenmeyen olayların teknolojiden faydalanılarak çözülebileceğine inanıyoruz. Sunduğumuz Araç takip sistemleri sayesinde hız limiti aşılması sebebiyle ortaya çıkan kazaların azaltılması mümkün. Hız limiti aşıldığı anda uyarıda bulunan cihazlarımız sayesinde, yüksek hız kaynaklı kazaların da önüne geçilmiş oluyor. Sistemlerimiz radar veya trafik kontrolünden farklı olarak 7 gün 24 saat hız denetimi sağlayabiliyor. Bu sistem şirketlerin verimliliği kadar trafikte seyir halindeki tüm araçların güvenliğini sağlama açısından da eşsiz bir işleve sahip.”