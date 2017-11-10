Trio Mobil, Türkiye’nin ilk teknoloji unicorn’u olmayı hedefliyor

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil, son 5 yılda Euro bazında cirosunda sağladığı yüzde 868’lik büyüme ile Deloitte Fast 50 listesinde yer aldı.

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil yüzde 868’lik büyümesi ile Deloitte Fast 50 listesinde yer aldı. Sıralamada 9. olarak ödül alan Trio Mobil’in, kurucusu ve CEO’su Nevzat Ataklı “Böyle prestijli bir ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. En büyük hedefimiz, Türkiye’den yurtdışına teknoloji ihraç eden saygın ve tanınan bir Türk firması haline gelmek,” dedi. Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji geliştirme kabiliyeti, iyi teknoloji ve ürünlere sahip olmak bizim için çok önemli. Özellikle hayal ve hedeflerde büyük düşünmekten yanayız. Neden Türkiye’nin ilk teknoloji Unicorn’u Trio Mobil olmasın? Küçük imkanlarla çıktığımız bu yolda önemli başarılar elde ettik. Şu an elimizde daha büyük imkanlar var. Bu nedenle çok daha fazlasını başarmaya odaklıyız.”

AR-GE’ye 1 milyon dolar harcayacak

Kurulduğu 2011 yılından bu yana 15 kat büyüme elde ettiklerini söyleyen Nevzat Ataklı, şirketin başarısının temelinde sağlam bir ekip çalışması, inovasyon kabiliyeti, güçlü ürün gamı ve vizyonları olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 kişilik bir AR-GE ekibine sahip olduklarını aktaran Ataklı, “2018 yılı için Ar-Ge bütçemiz 1 Milyon Dolar civarında. IoT milyarlarca dolarlık fırsatı beraberinde getiriyor. Çok iyi ürün hedeflerimiz var ve bu ürünlere cesurca yatırım yapıyoruz,” dedi.

Deloitte’un 1995 yılından beri dünyanın 37 ayrı bölgesinde 3 ayrı program halinde oluşturduğu Teknoloji Fast50 Programı teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde yer alan şirketlerin son 4 yıldaki net satışlarındaki büyüme oranlarına göre belirleniyor. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da aday oluyorlar.