Tüketiciler sanal gerçekliğin fiziksel gerçeklikle birleşmesini istiyor

Ericsson ConsumerLab raporuna göre 10 tüketiciden 7’si sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliğin; medyada, eğitimde, işte, sosyal etkileşimde, turizmde ve perakendede ana akım haline geleceğine inanıyor.

Ericsson, ConsumerLab – Birleştirilmiş Gerçeklik raporunu yayınladı. Çalışma, tüketicilerin sanal gerçeklik (virtual reality- VR) ve artırılmış gerçekliğin (augmented reality -AR) fiziksel gerçeklik ile nasıl birleşeceğine dair beklentilerini ve 5G’nin bu tür deneyimlerin ana akım haline gelmesi için anahtar bir teknoloji olacağını ortaya koyuyor.

Rapor, insanların fiziksel gerçeklik ve sanal gerçeklik algıları arasındaki sınırların bulanıklaşmaya başlamasının toplumda ve hayatlarda çok önemli bir etkiye sebep olabileceğini açığa çıkarıyor. Diğer bir ifadeyle yaşam, çalışma, bilgi ile medyayı tüketme şeklimiz kökten değişiyor.

Kullanıcı bilgisayara bağlıysa veya fiziksel gerçeklikten kopmuşsa gerçeklikler birleşmiyor. AR ve VR’ı ilk benimseyen kullanıcılar, 5G gibi yeni nesil şebekelerin, dönüşümde temel bir rol oynamasını bekliyor. Kullanıcıların yüzde 36’sı, 5G’nin kesintisiz, hızlı ve yüksek bant genişliğine sahip bir şebeke ile mobilite sağlamasını bekliyor. Bu kullanıcıların yüzde 30’u ise, 5G’nin aynı zamanda kablolu başlıkları kablosuz hale getirmesini umuyor.

Son raporun ana bulguları yeni teknolojilere ilk adapte olan her 10 kullanıcıdan 7’sinin VR/AR’ın günlük hayatı; medya, eğitim, iş, sosyal etkileşim, seyahat ve perakende olmak üzere temelde altı alanda kökten değiştirmesini beklediğini gösteriyor. Medya ise halihazırda bir dönüşüm geçiriyor ve tüketiciler sanal ekranların, televizyon ve sinema salonlarının yerini bir sene içerisinde almaya başlamasını bekliyor.

Rapordaki nitel araştırma, Japonya ve Kore’deki mevcut VR kullanıcılarıyla gerçekleştirilen geleneksel odak gruplarınının yanı sıra, Kuzey Amerika’dan ve Avrupa’dan katılımcılarla tamamen VR üzerinden bir dizi yenilikçi odak grubu tartışmasını içeriyor. Aynı zamanda VR’daki görüntü gecikmelerinin kullanım sırasında mide bulantısını nasıl tetikleyebileceğini anlamak adına 20 Ericsson çalışanıyla bir dizi VR testi gerçekleştirildi.

Çalışmanın nicel kısmında, rapor Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 15 ve 69 yaşları arasında ve VR kavramı hakkında farkındalığı bulunan 9200 tüketiciye uygulanan anketten edinilmiş bilgileri içeriyor.