Türk girişim şirketi Ofisim, iş uygulaması geliştirme dönemi başlatıyor

Türk girişim şirketi Ofisim, geliştirdiği teknoloji platformu PrimeApps ile bulut tabanlı iş uygulamalarının kod yazmadan geliştirilmesine olanak tanıyor.

Ofisim, Ar-Ge bakış açısıyla geliştirdiği teknoloji platformu PrimeApps ile bulut tabanlı iş uygulamalarının kod yazmadan geliştirilmesine olanak tanıyor. Yazılım geliştiricilere ve bilişim profesyonellerine bu özelliğiyle büyük kolaylık vadeden Ofisim, PrimeApps üzerinde geliştirilen iş uygulamalarını bir pazar yeri olan Ofisim.com üzerinden satışa sunuyor ve KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasına bütçe, insan kaynağı ve zaman yönetimi açısından verimlilik sağlıyor.

Ofisim CEO’su Serdar Turan, günümüzde şirketlerin iş hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli katalizörün bilgi sistemi yatırımları olduğuna dikkat çekerek, “Bilgi sistemleri bilgiyi etkin yönetebildiği müddetçe verimli olabiliyor. Fakat bunu başarabilmek, özellikle de KOBİ’ler başta olmak üzere birçok işletme için oldukça güç oluyor. Ya içeride bir yazılım ekibi olması ya da önemli bütçeler ile satın alımlar gerekiyor. Yazılımı kendiniz geliştirmek istediğinizde ortaya çıkan maliyeti bir kenara bıraksanız bile uzayan iş süreçleri devreye giriyor. Bu, yazılım teknolojisinin eskimesine ve dolayısıyla daha yazılımı kullanmadan eski bir teknoloji ile yola çıkmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla tüm işletmeler için ortak ihtiyaç bilgi yönetim süreçlerini hızlı, etkin ve kolay bir şekilde modelleyip, yönetebilecekleri iş uygulamalarına sahip olabilmek ve bu uygulamaların sağladığı bilgileri kullanarak işlerini daha ileriye taşıyabilmek. İşte bu noktada Ofisim olarak, PrimeApps’i geliştiricilerin-yazılım şirketlerinin; Ofisim.com’u da KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasının kullanımına sunuyoruz” dedi.

Ofisim’den güçlü şirketler için güçlü uygulamalar

Günler içerisinde bulut tabanlı iş uygulamanızı herhangi bir kod yazmadan oluşturabileceğiniz, gerek mobilden gerekse web üzerinden anlık erişebileceğiniz, akıllı raporlar ile işinize yön vereceğiniz uygulamaları geliştirebileceğiniz PrimeApps ve bulut tabanlı çalışan farklı iş uygulamalarını satın alıp şirketinize güç katabileceğiniz Ofisim.com’un öne çıkan özellikleri ise şöyle: