Türk mühendis NASA kataloğunda

Türk mühendis NASA kataloğunda
, 15 Mayıs 2017

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Yıldız’ın geliştirdiği teknolojiye ait yazılım, A.B.D. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Teknoloji Transfer Programı tarafından yayınlanan Yazılım Kataloğu’nda yer aldı.


Dünya kamuoyunun paylaşımına açılan katalogda, kategoriler halinde iş sistemlerinden mürettebat desteğine, insansız hava araçlarından sessiz uçaklara kadar farklı teknik uygulamalar için çok sayıda yazılım yer alıyor. 
Dr. Yıldız tarafından geliştirilen CAPIO isimli teknoloji, pilot kaynaklı salınımları önlemeye yönelik bir uçak kontrol sistemi. Sistem, uçak performansını olumsuz yönde etkilemeksizin pilot tarafından tetiklenen salınımları hafifletmek için uçağın uçuş kontrol sistemi içinde çalışacak şekilde tasarlanmış.
Doktorasını Makine Mühendisliği alanında MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) yapan Yıldız, daha sonra NASA’da bir süre çalıştı. CAPIO teknolojisinin dünyanın en büyük dikey hareket simülatöründe gerçek pilotlarla test edildiğini belirten Yrd. Doç. Yıldız, “Bu dikey simülatörde astronotlar da eğitim alıyor. Buradaki testlerde başarılı olan teknolojimiz, ilgili yazılımın kamuya açılması ile çok daha fazla sayıda araştırmacı tarafından kullanılabilecek.” dedi.

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Tags: mühendis, NASA, yazılım

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