Türk Telekom ve BOTAŞ’tan eğitimde ‘fiber’ iş birliği

Türk Telekom’un kurumsal okulu Türk Telekom Akademi, telekomünikasyon sektöründeki tecrübesini ve tasarladığı eğitimlerini, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile paylaşmak üzere iş birliği protokolü imzaladı.

“Eğitim Faaliyetlerine Dair İş Birliği Protokolü” kapsamında Türk Telekom Akademi, alanında uzman eğitmenler ve güncel eğitim teknolojileriyle “Fiber Optik Ölçü Tekniği” ve “Fiber Optik Ek ve Terminasyon” gibi eğitim içeriklerini BOTAŞ mühendislerine aktaracak.

Türk Telekom’un, çalışanlarının gelişimine ve eğitimine destek vermek üzere faaliyet gösteren kurumsal okulu Türk Telekom Akademi, kurumsal eğitim alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerini aktarmak üzere Türkiye’nin saygın kamu kurumlarından BOTAŞ ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Türkiye’nin iki köklü kurumu arasında “Eğitim Faaliyetlerine Dair İş Birliği Protokolü” imzalandı. Ankara’daki BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine, Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Mehmet Aldanmaz ve BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı katıldı.

İki kurum arasında yapılan iş birliği kapsamında ilk olarak BOTAŞ çalışanlarına, Türk Telekom Akademi’nin tecrübeli eğitmenleri tarafından “Fiber Optik Ölçü Tekniği” ve “Fiber Optik Ek ve Terminasyon” eğitimleri verilecek. Ağustos ayında Türk Telekom Akademi Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle katılımcıların; fiber optik kablonun çalışma prensibi, yapısı, çeşitleri, avantajları, bağlantı elemanları, ölçümü, fiber optik kablo eki ve terminasyonu uygulamalarıyla ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması hedefleniyor.

“Eğitim Alanındaki Köklü Tecrübemizle Türkiye İçin Değer Yaratmayı Hedefliyoruz”

Türk Telekom Akademi ile BOTAŞ arasındaki iş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Mehmet Aldanmaz, şunları söyledi; “Türk Telekom Akademi olarak odağımıza çalışanlarımızı ve onların gelişim ihtiyaçlarını alıyor, dünyadaki güncel iletişim teknolojilerinden faydalanarak onlara eşsiz bir eğitim deneyimi sunuyoruz. Çalışanlara verilen eğitim süresi bakımından dünya ortalamasının üzerindeyiz ve yeni iletişim teknolojilerini eğitimlere taşıma konusunda öncü bir kurumuz. Ülkemizin sınırlarını aşan, kurumsal eğitim alanındaki köklü tecrübemizi, alanında yetkin iç eğitmenlerimizin deneyimini ve özel olarak tasarlanmış eğitim programlarımızı yeni dönemde kamu kuruluşları ve özel sektörle de buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin saygın kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Türk Telekom Akademi olarak çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdığımız bu günde, ülkemizin önde gelen şirketlerinden BOTAŞ’la eğitim alanında iş birliği yaparak güçlerimizi birleştirmiş olmaktan gururluyuz. BOTAŞ eğitimlerimize, “Fiber Ölçü Tekniği ve Fiber Ek ve Terminasyon Eğitimi” ile başlayacak; sonrasında içeriği genişleterek devam edeceğiz. Teknik, mesleki ve kişisel gelişim programlarımızın yanı sıra güçlü liderlik kültürünü yaymak ve geliştirmek amacıyla tasarladığımız “Liderler Okulu” gibi eğitim programlarımızı da kamu kuruluşlarımıza sunmayı ve eğitim alanındaki köklü tecrübemizle Türkiye için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz.”

“Türk Telekom Akademi ile Çalışmak Bizim İçin Çok Değerli”

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yaylacı, iş birliği hakkında; “BOTAŞ Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri. Türkiye’de çok önemli hizmetler veren ve stratejik öneme sahip varlıkları yöneten bir kurum. Bu varlıklar açıkçası bizim insan kaynaklarımız ile yönetiliyor. Bu yüzden insan kaynaklarımızı eğitime açık, gelişen ve sürekli geliştiren bir yapıda bulunmamız gerekiyor. Bu noktada kendi alanında uzmanlık kazanmış kurumlar ile çalışmak istiyoruz. Bu konuda kendini ispatlamış Türk Telekom Akademi ile çalışmak bizim için çok değerli. Teknik personelimizi daha iyi geliştirmek ve ileride bunların iş alanlarında etkinliklerini ölçmek bizim temel hedeflerimizden biri. İlaveten yöneticilerimize ve yönetici adaylarımızın da gelişimine katkı sağlamak, kurum içi eğitmenlerin eğitilmesi, kendi eğitimcilerimizle bir düzen kurmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Esas amacımız ise BOTAŞ’ın insan kaynaklarını şirketimizi daha da iyi bir noktaya taşıyacak temel değer haline getirmektir. Türk Telekom Akademi ile bugün başlayan iş birliğimizin bizi hedeflerimize en doğru şekilde ulaştıracağına inanıyor, protokolün her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Teknoloji İçin İnsan, İnsan İçin Gelişim” mottosuyla, Türk Telekom çalışanlarını bugüne ve geleceğe hazırlayarak, kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerini destekleyen Türk Telekom Akademi, kurum içerisinde çalışanlara verdiği eğitimlerden farklı kurum ve kuruluşların faydalanmalarını sağlayarak tüm Türkiye’ye erişilebilir kılmayı ve sahip olduğu donanım, bilgi ve tecrübe ile tasarlanmış eğitim içerikleri ve gelişim programlarını Üniversite, Özel ve Kamu Kurumlarına yansıtmayı hedefliyor.