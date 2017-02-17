Türk Telekom GLOMO Ödüllerinde 3 projesiyle finalde

Türk Telekom, Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri’nde üç projesiyle finale kaldı.

Türk Telekom, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan ödüllerde Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım kategorisinde “Sesli Adımlar” ve “Engelsiz Mesaj” projeleriyle, iştiraklerinden Argela ise LTE’nin 5G Evrimine Üstün Katkı kategorisinde “ProgRAN” ürünüyle birincilik için yarışacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, 800’e yakın mobil operatörü bir araya getiren ve bu yıl 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde Barcelona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında verilecek GLOMO Ödülleri 2017’de üç projesiyle finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

GLOMO Ödülleri 2017’de Türk Telekom, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirdiği Engelsiz Mesaj ve Sesli Adımlar projeleriyle, Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık Alanında En İyi Mobil Kullanım kategorisinde finale kaldı. Türk Telekom’un Ar-Ge ve inovasyon şirketi Argela ise geliştirdiği ProgRAN çözümü ile 5G Teknolojilerine Üstün Katkı kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek.

Ücretsiz ve operatör bağımsız olmasıyla dünyada bir ilk…

Türk Telekom’un Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık Alanında En İyi Mobil Kullanım kategorisinde finale kalan uygulamalarından biri Sesli Adımlar. Türkiye’de bir ilk olarak 2014 yılında hayata geçirilen Sesli Adımlar uygulaması, hem işitme hem de görme engellilerin sosyal alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşabilmeleri ve sosyalleşebilmeleri amacıyla geliştirildi. Uygulama, operatör bağımsız tüm müşterilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmasıyla da dünyada bir ilke imza atmış durumda. Sesli Adımlar uygulaması, görme ve işitme engellilerin alışveriş merkezi, havaalanı hastane, tatil köyü gibi büyük ve karmaşık alanlarda, herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri yeri bulmalarını veya o anda nerede olduklarını anlamalarını sağlıyor.

Engelsiz Mesaj servisiyle işitme engelliler de sabit telefonlara mesaj gönderebiliyor

Türk Telekom Engelsiz Mesaj servisi projesiyle ise sayıları milyonları bulan işitme ve konuşma engelli vatandaşımız kamu ve özel sektörden aldıkları hizmetlere, SMS mesajıyla erişebiliyor ve sorunlarını cep veya ev telefonundan tek bir mesajla çözebiliyor. Bu sayede işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız günlük yaşama daha aktif katılıyor ve engellerini hissetmeden sosyal yaşama dâhil olabiliyorlar. Tüm kullanıcıların hizmetlerden eşit koşullarda faydalanabilmesini sağlayan Engelsiz Mesaj servisi kullanıcılara başta kamu hizmetleri olmak üzere, tüm firma ve kurumlara engelsiz erişimle şikâyetlerini, önerilerini ve taleplerini iletmelerini sağlıyor.

ProgRAN sayesinden istenilen sayıda sanal ağ mümkün

Türk Telekom iştiraki Argela ise 5G teknolojileri alanında Türk mühendisleriyle geliştirdiği çözümü ProgRAN ile 5G teknolojilerine üstün katkı kategorisinde yarışacak. Argela’nın, 5G şebekelerinin temel yapıtaşlarından biri olan programlanabilir radyo erişim ağı (RAN) ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği ve 5G standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan ve ilk radyo erişim mimarilerinden birisi olan ProgRAN, 5G teknolojilerine önemli katkılar sunuyor. Argela tarafından geliştirilen ProgRAN’ın 5G’ye sunacağı en önemli avantajlar arasında operatörlerin mevcut yerleşik baz istasyonlarında ihtiyaca göre dinamik olarak istedikleri sayıda sanal ağ dilimleri üretmelerini sağlayarak kaynakların çok daha etkin ve verimli kullanılması yer alıyor. Bu sayede, herhangi bir amaç için sadece o amaca göre programlanmış ve yüksek kalitede hizmet sunan sanal baz istasyonları çok hızlı ve kolay bir şekilde hayata geçirilebiliyor.