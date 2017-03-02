Türk Telekom ve Huawei’den 5G’de önemli iş birliği

Türk Telekom ve Huawei Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nde 5G ve ilerisi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Türk Telekom ve Huawei, yeni nesil bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, nesnelerin interneti konularının yanı sıra, kamu güvenliğine önemli katkılar sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi alanlarında iş birliği yapacak.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilen imza törenine BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra Huawei Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan katıldı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan: Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve 5G’de de ülkemize ve kullanıcılarımıza en ileri teknolojiyi sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için de hem yerel hem de global anlamda dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Bu kapsamda Huawei ile 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacağız.”

Türk Telekom ve Huawei, yeni nesil bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, nesnelerin interneti konularının yanı sıra kamu güvenliğine önemli katkılar sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması konularında iş birliği yapacak. Bu teknolojilerin hem laboratuvar hem de saha testlerini yapacak olan Türk Telekom ve Huawei, 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacak.

Türk Telekom, bu iş birliğiyle güçlü altyapısını Huawei’nin yeni teknolojileri ile birleştirecek. Huawei aynı zamanda Türk Telekom’un genişbant çözüm tedarikçisi konumunda bulunuyor.