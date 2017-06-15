Türk Telekom mobil müşterilerine Google Play’den 5 TL indirim

Türk Telekom mobil müşterilerine Google Play’den 5 TL indirim
, 15 Haziran 2017

İletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türk Telekom Mobil Ödeme yöntemi ile Google Play’de ilk kez alışveriş yapacak müşterilerine özel bir indirim sunuyor.

Google Play’de Android™ cihazlarına uygulama ve içerik satın alan Türk Telekom Mobil müşterileri, hızlı ve güvenli alışveriş yapmanın yanı sıra 5 TL değerindeki indirimin de sahibi oluyor.

Google Play’de Türk Telekom Mobil Ödeme seçeneğiyle kolay ve hızlı ödeme yapmak isteyenler, ‘Google Play Ödeme Yöntemleri’ arasından ‘Türk Telekom Mobil Ödeme Kullan’ seçeneğine tıklıyor. Türk Telekom Mobil Ödeme ile yapılan ödemelerde tutar, faturalı müşterilerde müşterinin faturasına yansıtılırken, ön ödemeli hatlarda ise müşterinin mevcut bakiyesinden düşülüyor. Kampanya 31 Ağustos 2017 tarihine kadar geçerli olacak.

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Tags: google play, indirim, türk telekom

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