Türk Telekom Pilot’ta yeni dönem başlıyor

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı Pilot’un, beşinci dönem girişimleri belirlendi. Seçilen 10 yeni teknoloji girişimine, 75 biner TL nakit desteği ve Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak.

Türk Telekom’un, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının beşinci dönem girişimleri belli oldu. Programa katılmaya hak kazanan, yapay zekadan artırılmış gerçekliğe kadar farklı alanlarda çalışan 10 teknoloji girişimine, toplamda 750 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği fırsatı sunulacak.

Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, 12 hafta boyunca eğitim ve mentorluk alarak projelerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için iş modeli geliştirme, büyüme modelleri, dijital pazarlama, satış ve yatırımcı sunumu gibi konularda uzmanlardan eğitim alacaklar. Türk Telekom’un uzman profesyonelleri ve girişimcilik ekosistemin başarılı isimleri ile çalışma imkânı yakalayacaklar. Yeni dönemde ekipler ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim paketinden de faydalanacaklar.

Programı başarı ile tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, girişimcilik ekosisteminden seçkin yatırımcıların katıldığı ‘Demo Günü’nde sunacaklar.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “PİLOT programımızın başvuru sürecinde yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Birbirinden değerli teknoloji girişimleri arasından seçim yapmak oldukça zordu. PİLOT’un beşinci döneminde, aralarında artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi ileri teknoloji uygulamalarının da bulunduğu 10 girişime destek olacağız. Bu kapsamda girişimlere, sektörün en önemli isimlerinden mentorluk ve eğitim alma imkânının yanı sıra, iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sağlayacak nakit desteği de sağlayacağız. Türk Telekom olarak PİLOT sayesinde teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni dönem PİLOT girişimleri:

Yeni başvuru döneminde yoğun ilgi gören PİLOT’a yapılan başvurular değerlendirilirken, “Türk Telekom ile iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, faaliyet gösterilen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği” gibi özellikler dikkate alındı.

Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası Artiwise, Birfatura, Frizbit, Mobilya Takip, Nara, Optiyol, Propars, SaltCommerce, Vexrob ve Visar programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi.

Dört dönemde 35 girişime destek

Girişimcilere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açan Türk Telekom PİLOT’a bugüne kadar 2.000’e yakın başvuru alındı, 300’ün üzerinde girişimle yüz yüze görüşme yapıldı. Tamamlanan dört dönem sonunda PİLOT’tan toplam 35 girişim başarıyla mezun oldu ve Türk Telekom bu girişimlere toplamda 1,2 milyon TL nakit desteği sağladı. Mezun olan 35 girişim arasından 12’si yatırım aldı.

5. Dönem Girişimleri

Artiwise

Artiwise, doğal dil işleme tekniklerini kullanan ve makine öğrenmesi ile çalışan bulut tabanlı metin analitiği platformudur.

artiwise.com/

Birfatura

Birfatura, pazaryerleri ve kendi siteleri üzerinden e-ticaret yapan KOBİ’ler için geliştirilmiş fatura oluşturma çözümüdür.

birfatura.com/

Frizbit

Frizbit, kişiselleştirilmiş anlık web bildirimleri ile websitelerinin trafik ve gelirlerinin artırılmasını sağlayan pazarlama otomasyonu aracıdır.

frizbit.com/

Mobilya Takip

Mobilya Takip, mobilya üretim ve satış firmaları için iş yönetim çözümüdür.

mobilyatakip.com/

Nara

Nara, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında kullanılabilmesini sağlayan eğitim teknolojileri platformudur.

nara.com.tr

Optiyol

Optiyol, yolcu veya yük taşıyan filolar için akıllı rota yönetimi çözümüdür.

optiyol.com

Propars

Propars, ticaretle uğraşan kobilerin süreçlerini dijitalleştiren ticari operasyon yönetim platformudur.

propars.net

SaltCommerce

SaltCommerce, e-ticaret yapan firmalar için bulut tabanlı operasyon yönetim platformudur.

hamurlabs.com

Vexrob

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen kişilere, uzmanları (doktor veya fizyoterapistler) tarafından kişiye özel egzersiz programı oluşturulmasına olanak sağlayan sağlık çözümüdür.

vexrob.com/

Visar

Visar, kullanıcıların yazılım ve tasarım bilgisi olmadan artırılmış gerçeklik projesi geliştirmesini sağlayan geliştirme platformudur.

visarplatform.com