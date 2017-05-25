Türk Telekom ve PTT anlaştı!

Türk Telekom ve PTT A.Ş., mobil iletişim hizmetleri kapsamında, 2013’te başlattıkları stratejik iş birliklerini 5 yıl daha sürdürme kararı aldı.

Gerçekleştirilen iş birliği anlaşması kapsamında, Pttcell’in mobil şebeke ve teknik altyapısı, 2022 yılına kadar Türk Telekom tarafından sağlanmaya devam edecek. PTT A.Ş.’nin yaklaşık 2 bin noktasından sunulacak olan Pttcell abonelik hizmetleri; Türkiye’nin her köşesindeki kullanıcılara, Türk Telekom’un mobil şebekesi ve alt yapısı ile ulaştırılacak. İş birliği kapsamında en güncel mobil teknoloji Pttcell müşterileri ile buluşturularak 1 milyon Pttcell kullanıcı sayısına ulaşılması hedefleniyor.

“Türk Telekom ve PTT e-ticaretin gelişmesi için el ele verecek.”

Pttcell iş birliği imza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin 1995 yılında birbirinden ayrılan Türk Telekom ve PTT gibi iki dev şirket, yeniden doğdu ve beklentilerin çok üzerinde büyüyerek iki dev şirket haline geldiler. Bu durum, iki kurum arasında birçok iş birliği fırsatı oluşturdu ve bunlardan ilki, 2013 yılında lanse edilen Pttcell markası oldu. Bunların bir diğer ise geçtiğimiz günlerde imzalanan bir anlaşma ile Türk Telekom ve PTT, sahip oldukları ortak gayrimenkulleri değerlendirme kararı almaları oldu. Türkiye ekonomisi için daha çok değer yaratmak için gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme noktasında iş birliği yapan bu iki köklü kurumumuzun daha çok alanda birlikte çalışmasını arzuluyor ve destekliyoruz” dedi.

Bakan Arslan ayrıca, “Türk Telekom ve PTT’nin el ele vererek, Türkiye’deki e-ticaretin gelişmesi için lojistik hizmetlerinde çok daha kullanıcı dostu, pratik ve verimli çözümler geliştireceklerine inanıyorum. 2016 yılında e-ticaret alanında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik ve bu sene e-ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz.

Türk Telekom ve PTT arasında potansiyel iş birliği fırsatı gördüğümüz bir diğer alan ise Fintek. Bu alanda PTT’nin hali hazırdaki bankacılık faaliyetlerini e-bankacılık ve tüketici finansmanı hizmetleriyle genişletebileceğine inanıyoruz. Türk Telekom’un da bu alanda PTT’ye teknoloji ve altyapı anlamında destek olarak, ülkemiz için tüm fintek ve e-bankacılık sektörünün gelişmesine ve vatandaşımızın bu tip hizmetlere kolayca ulaşabilmesine imkan sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik; Türkiye’nin en köklü iki markasının kullanıcılar için değer yaratmak üzere önemli bir iş birliğine imza attığını söyledi. Bozgeyik, “Türkiye’nin en köklü iki markası olarak yaptığımız güç birliği ile halkımıza daha iyi hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz ve iş birliğimiz Türkiye’nin güzide iki markasının birbirine kattığı gücün somut bir göstergesi. Bu sayesinde kaynaklarımızı daha verimli kullanabileceğimize ve büyük bir sinerji oluşturabileceğimize inanıyorum. Birlikte yapacak çok büyük projelerimiz var ve bunları birlikte hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Tüm Türkiye’ye hitap eden, her ihtiyaca ve bütçeye uygun, isteyene internet, isteyene dakika anlamında avantajlı tarifeler sunacak olan Pttcell’e abone olmak için PTT şubelerine başvurulması gerekiyor. Tarifeler, kampanyalar ve ek hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar Pttcell.com.tr ve 444 6 788 Pttcell Müşteri Hizmetleri’nden 7/24 destek alabiliyor.

Pttcell’den yepyeni bir tarife: Yeni Dünya Tarifeleri

Türk Telekom ve PTT A.Ş. arasındaki Pttcell iş birliğinin uzatılmasının yanı sıra, Pttcell müşterilerine sunulan teklif, içerik ve faydalar da yenilendi. Pttcell, tüm müşteri segmentlerinin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için, 6GB’a kadar mobil data seçeneklerine sahip “Yeni Dünya Tarifeleri” sunacak. Verimli, hızlı, güvenli ve ekonomik kullanımı esas alan Pttcell mobil hizmetleri, kullanıcılarına dakika ve internet kullanımı açısından esnek ve zengin tarife seçenekleri sunacak. Ayrıca Ramazan ayına özel olarak tüm Pttcell müşterilerine sahurda geçerli 10GB internet hediye edilecek.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle her iki markanın da büyük bir faydaya imza attığını ve sundukları hizmeti daha da geniş kitlelere ulaştıracaklarını kaydeden Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ,“Türk Telekom olarak müşterilerimize sunduğumuz benzersiz LTE-Advanced deneyimi ve katma değerli dijital servislerin de katkısıyla, mobil abone tabanımız büyük bir hızla büyüyor. Çeşitli şirketlerle gerçekleştirdiğimiz MVNO (mobil sanal şebeke operatörü) ortaklıklarımız da bu büyümeye katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, ilk imzasını attığımız 2013 yılından bu yana, Pttcell bizim en stratejik mobil sanal şebeke operatörü markalarımızdan biri haline geldi. O tarihten bugüne PTT ile güçlerimizi birleştirerek Pttcell abonelerimize çok sayıda fayda sunduk. Türk Telekom’un ileri mobil teknolojisinin gücü ve PTT’nin yaygınlığı ve güvenilirliği sayesinde, Pttcell ülke genelinde yaklaşık 2 bin PTT şubesinde erişilebilir olan kaliteli bir marka konumundadır. Bu anlaşmayla Türk Telekom, Pttcell markası altında mobil iletişim hizmetleri sunmakta olan PTT’ye mobil ağ ve altyapı hizmeti sunmaya devam edecek” dedi.

Türk Telekom ve PTT iş birliklerini daha da güçlendirecek

Kısa süre önce PTT ile farklı bir iş birliğine daha imza attıklarını hatırlatan Doany, bu iş birliği hakkında da şunları söyledi: “Türk Telekom ve PTT iş birliklerini daha da güçlendirecek. Türk Telekom ve PTT’nin ortak sahipliğinde olan ya da ortak kullandığımız gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kullanılmayan ortak gayrimenkullerden en yüksek finansal kazanımları elde etmek için, ‘Gayrimenkul Değerleme ve İş birliği Ön Protokolü’ anlaşmasını imzaladık. Anlaşmaya göre, Türk Telekom ve PTT’ye ait gayrimenkuller ile ortak kullanılan taşınmazlar üzerinde gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje ve bina yönetimi faaliyetlerinde iş birliği yapacağız. Bu iş birliğiyle elde edilecek finansal kazanımlar yurt içi ve yurt dışında e-ticaret ile lojistik gibi alanlarda yatırım yapmak için kullanılacak.”