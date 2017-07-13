Türk Telekom satılıyor mu?

Türk Telekom’un satın alması için Oger’e kredi veren bankaların olası hisse satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmelere başladığı iddia edildi.

Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesinin satın alması için Oger Telecom’a 2013 yılında toplam 4.75 milyar dolar kredi veren Türk bankaları, Oger’in yükümlülüklerini eylül ayı sonuna kadar yerine getirememesi ihtimaline karşılık olası hisse satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom hisseleriyle yakından ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcı var.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Türk Telekom’da satış sürecinin eylül sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

580 milyon dolarlık geri ödemeyi kaçırdı

Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın alan Oger Telecom, satın almayı kendine ait OTAŞ adlı bir şirket üzerinden yapmış ve Türk bankalarından kredi kullanmıştı. Oger kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklükteki Eylül 2016 ve Mart 2017 geri ödemelerini kaçırdı.

Oger’e 2013 yılında toplam 4.75 milyar dolar tutarında kredi veren bankalar arasında; ilk çeyrek bilançolarında yer alan notlara göre 1.5 milyar dolar ile Akbank, 951 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 1.9 milyar lira karşılığı tutarla İş Bankası bulunuyor.

Türk Telekom için OTAŞ’a kredi veren bankalar ayrıca değerleme ve potansiyel alıcılar konusunda danışmanlık için uluslararası kurumlarla görüşüyor.

OTAŞ’ın Eylül sonuna kadar yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, OTAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri Türk Telekom’dan düşmüş sayılacak, yerlerine Hazine’nin atama yetkisi olacak.

Hisseler prim yaptı

Satış görüşmelerinin duyulması öncesinde yüzde 0.16 primle hareket eden Türk Telekom hisseleri 6.39 TL’ye kadar çıkmasının ardından saat 11.39’da yüzde 3 civarı primle 6.38 liradan işlem görüyor.

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