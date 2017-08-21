Türk Telekom’a Stevie’den 7 dalda ödül

Türk Telekom 2017 Stevie Ödülleri’nde başvurduğu tüm kategorilerden ödülle döndü. Online İşlemler kategorisinde Altın Ödül’e layık görülen Türk Telekom, inovasyon odaklı ve kullanıcı dostu çözümleriyle toplamda 7 Stevie Ödülü’nün sahibi oldu.

Türk Telekom, uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi ve 2017 Stevie Ödülleri’ne Online İşlemler kategorisindeki nitelikli uygulamalarıyla damga vurdu. Türk Telekom Online İşlemler, dünyanın çeşitli ülkelerinden 200’den fazla profesyonel yöneticinin yer aldığı jüri heyeti tarafından gerçekleştirilen iki aylık değerlendirme sonunda ödüllerin sahibi oldu.

Müşterilerine hızlı, kolay ve güvenilir yöntemler ile işlem yapma seçeneği sunan “Online İşlemler-Mobil”, Telekomünikasyon Web Kategorisi’nde Altın Ödül’ün sahibi olurken, “Online İşlemler-Ev Telefonu” ve “Online İşlemler-İnternet” kendi kategorilerinde Bronz ödüllerin sahibi oldu.

Online İşlemlerin cep telefonu uygulamalarından olan “Online İşlemler Mobil Uygulaması” ise Mobil Site ve Uygulama kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü. “İnternet” ve “Ev Telefonu” Online İşlemler uygulamaları ise aynı kategoride Bronz Ödül’ün sahibi oldu. Yılın en iyi ürün/servis kategorisinde ise akıllı teklif yapısı ile müşterilerine akılcı ürünler sunan “Online işlemler internet – Teklif Sepeti” ise bir diğer Bronz Ödül’ü kazanmayı başardı.