Türk Telekom’dan LG özel serisi iki yeni akıllı telefon

LG tarafından Türk Telekom müşterilerine özel geliştirilen Türk Telekom K8(2017) ve Stylus 3, çok yakında Türk Telekom müşterilerine sunulacak.

Türk Telekom, 4.5G uyumlu cihaz portföyüne yenilerini ekledi. LG’nin Türk Telekom müşterilerine özel olarak geliştirdiği Türk Telekom K8 (2017) ve Türk Telekom Stylus 3 çok yakında avantajlı tekliflerle satışa sunulacak.

Türk Telekom K8 (2017) kendi sınıfında üstün performans ve fiyat uygunluğu açısından öne çıkıyor. K8(2017)’nin 5 inç HD ekranı ve metalik kavisli kenarları ile telefon kullanımı çok kolaylaşıyor. Ayrıca 2500mAh bataryası ile uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Gelişmiş 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip K8(2017)’nin 1/3″ sensörü ve F2.2 merceğiyle çekimler çok daha berrak hale geliyor. Türk Telekom K8(2017)’ye 799 TL peşin fiyatla sahip olunabilecek.

Türk Telekom Stylus 3 ise 5.7 inçlik HD ekranı, gelişmiş akıllı kalemi ve ince tasarımı ile dikkat çekiyor. Geliştirilmiş hassasiyete sahip 1.8 mm ince uçlu kalem, akla geldiği anda not almayı, çizmeyi, seçme ve işaretlemeyi sağlıyor. Stylus 3’ün 3200mAh pil seçeneği ile akıllı telefon deneyimi daha uzun süreli hale geliyor. 13 MP’lik arka kameraya sahip olan Stylus 3’ün 8 MP’lik ön kamerası ile selfy deneyimi çok daha keyifli bir hale geliyor. Türk Telekom Stylus 3’e 1.399 TL peşin fiyatla sahip olunabilecek.

Yeni müşterilere 384 TL’lik büyük indirim

Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom K8 (2017) ve Stylus 3’e diledikleri Türk Telekom faturasına ek 12 veya 24 ay taksitli ödeme seçeneği ile sahip olabilecek. Üstelik, son 30 gün içinde Türk Telekom faturalıya gelen mobil müşterilere 384 TL’lik büyük indirim uygulanacak.