Türk Telekom’un 5G hazırlıkları devam ediyor

Türk Telekom, 5G’ye geçişte önemli safhalardan olan “Merkezileştirilmiş Radyo Erişim Şebekesi (C-RAN) Teknolojisi”ni, Türkiye’de kendi şebekesinde uygulayarak, 5G için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.



Türk Telekom Türkiye’de ilk kez C-RAN teknolojisiyle farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Testlerde veri yükleme hızının yanı sıra veri indirme hızını iyileştiren özellikler de denendi.

5G

Bu teknolojiyle özellikle konser alanları, büyük meydanlar, gibi iletişim trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, bağlantı hızı ve hizmet kalitesi iki kata kadar artacak.

Böylece mobil müşteriler iletişim trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bile, sosyal medyaya fotoğrafları daha hızlı yükleyebilecek ya da istedikleri içeriği daha hızlı indirebilecekler.

Güçlü bir fiber altyapı ile çalışan C-RAN Teknolojisi sayesinde müşteriler, daha hızlı iletişim kurarak mobil iletişimin keyfini doyasıya yaşayacaklar.

İletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, daha hızlı ve kaliteli iletişim için yeni bir çalışmaya imza attı. Türk Telekom, sahip olduğu güçlü fiber altyapı sayesinde bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki kat artıracak C-RAN teknolojisini kendi şebekesinde başarıyla test etti. Özellikle iletişim trafiğinin yoğun olduğu konser, fuar gibi etkinliklerde, birçok kişinin bulunduğu büyük meydanlarda daha da kaliteli bir mobil iletişimin önü açılacak.

C-RAN teknolojisinin kullanılabilmesi için öncelikle güçlü bir fiber altyapı gerekiyor. Türk Telekom ise bugüne kadar yaptığı fiber yatırımlar sayesinde, C-RAN teknolojisini şebekesine başarıyla entegre edebilecek operatör konumunda bulunuyor. Türk Telekom, 81 ile yayılan 228 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısından aldığı güçle, sadece bugünün teknolojisi 4.5G’de değil, geleceğin teknolojilerinde de müşterilerine daha keyifli, hızlı ve kaliteli bir mobil iletişim deneyimi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.

“Güçlü fiber altyapımız sayesinde en iyi performansı sunacağız”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom’un şebekesinde test ettiği C-RAN teknolojisi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital devrimini gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda, 4.5G’de olduğu gibi 5G’de de ülkemize ve kullanıcılarımıza en ileri teknolojiyi sunmayı amaçlıyoruz. Bu hedefle, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ilklere C-RAN teknolojisi ile bir yenisini daha ekledik. Bu sayede müşterilerimiz iletişim trafiğinin daha yoğun olduğu noktalarda dahi sevdikleriyle daha hızlı paylaşımlarda bulunabilecek ya da istedikleri içeriği internet ortamında daha hızlı indirip yükleyebilecekler. Böylece daha kaliteli ve hızlı bir mobil iletişimin keyfini yaşayabilecekler. Bugün testlerini gerçekleştirdiğimiz bu deneyim için en büyük gücü ise Türkiye’nin 81 ilini birbirine bağlayan geniş fiber altyapımızdan alıyoruz. Güçlü fiber şebekemiz sayesinde, C-RAN Teknolojisi’nin üstün özellikleri en etkili şekilde Türk Telekom şebekesinde hayat bulacak.”

Testte Türkiye’de ilk defa farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme yapıldı

Mimari çalışma ve denemelerine ilk kez Türk Telekom tarafından başlanan C-RAN teknolojisi İstanbul Çekmeköy’de 4 adet 4.5G baz istasyonunda ve toplam 50 kilometrekarelik bir alanda test edildi. Testlerde veri yükleme hızının yanı sıra veri indirme hızını iyileştiren özellikler de denendi.

Daha önce aynı baz istasyonunun hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme yapılabiliyorken, bu teknoloji ile Türk Telekom Türkiye’de ilk kez farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Bu teknoloji ile taşıyıcı birleştirilebilen ve böylece yüksek hız sağlanabilen kapsama alanı daha da genişletilmiş oldu.

C-RAN Teknolojisi nasıl çalışıyor?

Testleri Huawei ile birlikte gerçekleştirilen C-RAN Teknolojisi’nde, ayrı noktalarda bulunan baz istasyonlarının kontrol üniteleri, merkezi bir noktada toplanıyor. Böylece istasyonlar arasındaki koordinasyon ve senkronizasyon kabiliyetleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Bu kabiliyetler ile baz istasyonları arasında kullanımı mümkün hale gelen, dinamik girişim (enterferans) azaltma, çoklu taşıyıcı birleştirme ve çok noktadan veri iletimi özellikleri sayesinde kapsama alanı ve kapasite, dinamik ve etkileşimli olarak artırılıyor. C-RAN Teknolojisi ile böylece mobil kullanıcılara daha az gecikme süresi, daha yüksek mobil iletişim hızı sunulabiliyor. C-RAN Teknolojisi’nin geliştirme testleri ise Çin, Güney Kore ve Japonya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde ise devam ediyor. C-RAN teknolojisi, 5G hazırlıklarının en önemli aşaması olan sanallaştırma teknolojilerinin de önünü açacak.