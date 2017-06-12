Türk Telekom’un Sesli Adımlar Uygulaması İTÜ’de kullanıma sunuldu

Türk Telekom’un engellilerin hayatını kolaylaştıran Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Sesli Adımlar, Türk Telekom İTÜ iş birliği ile üniversite kampüsü genelinde hayata geçti

Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar uygulaması, görme engellilerden sonra işitme engelliler için de kullanılabilir hale geldi. Türk Telekom aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak Sesli Adımlar uygulamasını dünyada ilk kez bir üniversitede kullanıma sundu. Türkiye’nin en köklü ve önde gelen üniversiteleri arasında yer alan İTÜ’de okuyan görme ya da işitme engelli öğrenciler, Sesli Adımlar uygulaması ile rektörlük binasından dersliklere kadar, hem bina içinde hem de bina dışında gitmek istedikleri yere yardım almadan kolayca gidebilecekler.

Sesli Adımlar, kısa bir süre önce Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında verilen GLOMO Ödülleri 2017’de “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde birinciliğe değer görülmüştü.

Türk Telekom’un, Boni ile görme engelliler için Türkiye’de bir ilke imza atarak 2014’te hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar, daha fazla engelli kullanıcının bağımsız olarak sosyalleşebilmesini sağlamak üzere kapsamını genişletmeye devam ediyor. Görme engelli bireylerin herhangi bir yardım almadan yollarını bulmasını sağlayan Sesli Adımlar uygulamasında işitme engellilerin faydalanabileceği şekilde bir geliştirme yapıldı. Bu geliştirmeyle Sesli Adımlar uygulaması, Türkiye’de işitme engellilere yönelik dış ve iç mekanda kullanılabilen ilk ve tek navigasyon uygulaması oldu.

Türk Telekom aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak Sesli Adımlar uygulamasını dünyada ilk kez bir üniversitede kampüs genelinde kullanıma açtı. Türk Telekom ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yapılan bu iş birliği ile Sesli Adımlar, üniversitenin Ayazağa Kampüsü’ndeki 247 hektarlık alan içindeki rektörlük ve yönetim binaları ile sekiz fakülte, dört enstitü binası, yurtlar ve Arı Teknokent binalarında, engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilmesine yardımcı olacak.

İşitme ve görme engellilerin sosyal alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Sesli Adımlar, Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde operatör bağımsız olarak tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

“Teknolojinin toplumda fırsat eşitliğini sağlama gücünü üniversitelere taşıyoruz”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany Sesli Adımlar uygulamasında hayata geçirilen yeniliklere ilişkin şunları söyledi: “Türk Telekom olarak sosyal sorumluluk projelerimizde özellikle bölgesel, ekonomik, sosyal ve fiziksel eşitsizlikleri teknolojinin fırsat eşitleyici gücüyle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tüm bireylerin bilgiye erişim imkanına sahip olmasını kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyor, çalışmalarımızı “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile yürütüyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle geliştirdiğimiz Sesli Adımlar uygulamasını, 2014 yılında Türkiye’de bir ilk olarak devreye aldık. Bununla pek çok şirkete örnek olduk ve benzer uygulamaların hayata geçirilmesine öncülük ettik. Bugün ise Sesli adımlar uygulaması adına milat olacak iki yeni haberi sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Bugüne kadar sadece görme engelli kullanıcılara hizmet veren Sesli Adımlar’a, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak işitme engelliler için geliştirdiğimiz navigasyon uygulamasını da eklediğimizi gururla paylaşmak isterim. İlaveten, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ile Sesli Adımlar gibi bir uygulamayı dünyada ilk kez bir üniversite kampüsü genelinde kullanıma sunmuş olduk. Büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki İTÜ ile başlattığımız bu iş birliklerinin sayısı önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. ”

Engelsiz İTÜ, Sesli Adımlar ile kapsamını genişletti…

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise konuyla ilgili olarak; “”İTÜ olarak her zaman öncü olduk. ‘Engelsiz İTÜ’ projemiz devam ediyor. Şimdi de üniversitelerde bir ilk olan açık ve kapalı alan navigasyon sistemiyle kampüsümüzü dezavantajlı gruplar için erişilebilir fiziki mekanlara dönüştürüyoruz. Hedefimiz bir yandan kampüsümüzü kullanan engellilerin yaşamlarına konfor, güvenlik ve özgürlük katmak; diğer yandan da dezavantajlı nüfusun üniversitelere devamını sağlamak ve artırmaktır. Sesli Adımlar Projesi ile Engelsiz İTÜ, kapsamını daha da genişletti. Fiziki mekânlardan sanal ders ortamlarımıza yeni teknolojilerle, dijital dönüşümün yaşandığı bir kampüs ulaşmamızda Sesli Adımlar uygulaması ile bize destek olan Türk Telekom’a teşekkür ederiz” dedi.

Sesli Adımlar uygulaması bugüne kadar 200 bine yakın kez kullanıldı

Sesli Adımlar görme ya da işitme engellilerin AVM gibi karmaşık yapılarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşabilmeleri amacıyla Türk Telekom ve Boni ile birlikte geliştirildi. Uygulama engellilerin alışveriş merkezi, kampüs, camii, kamu kurumları gibi büyük ya da karmaşık alanlar içerisinde özgürce hareket edebilmelerine olanak tanıyıp istedikleri yeri bulmalarını veya o an nerede olduklarını anlamalarını sağlıyor. Sesli Adımlar şimdiye kadar 30 bine yakın kişi tarafından indirildi, yaklaşık 200 binkez kullanıldı. Sesli Adımlar uygulamasının önümüzdeki dönemde, yeni mekanlarda hayata geçirilerek kapsamının daha da genişletilmesi üzerine çalışılıyor. Uygulama hem İOS hem de Android işletim sistemi üzerinden cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Sesli Adımlar uygulamasının işitme engellilerin kullanımına açılması aşamasında, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği önemli katkılar sağladı. İşitme engelli kullanıcıların talepleri doğrultusunda Sesli Adımlar uygulamasına yönlendirmelerin daha anlaşılır olması amacıyla şekil ve şemalar eklendi. Bu özellik sayesinde, işitme engelli bir kullanıcı gitmek istediği alana uygulama üzerinde yer alan ikonlar, rakam, yönlendirme işaretler yardımıyla kolayca ulaşabiliyor. Uygulamanın bir başka özelliği ise acil durumlarda kullanıcılarını tahliye çıkışlarına yönlendirebiliyor olması.

Sesli Adımlar, ilkleriyle Dünya Mobil Kongresi (MWC)’de de ödüllü

Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar uygulaması, engellilerin hayatında yarattığı fark ile dünya çapında aldığı ödüllerle de takdir topluyor. Sesli AdımlarŞıbat ayında Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında verilen GLOMO Ödülleri 2017’de “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde 170’ten fazla uluslararası projenin değerlendirildiği bir süreçten geçerek birinci oldu.