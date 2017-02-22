Turkcell 2017’de 1500 kişiyi istihdam edecek

Turkcell Global Bilgi, 2016 yılında 2.100 kişiye istihdam sağladı. Teknolojinin günümüzde müşteri deneyiminde oynadığı etkin rolün bilinci ile dijital kanallara yatırım yaptı. Önümüzdeki dönemde yatırımlarına hız kesmeden devam edecek olan şirket, 2017’de 1500 kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor.



Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, kurulduğu günden bu yana gösterdiği büyüme ivmesine paralel olarak 2016’da 2.100 kişiye istihdam sağladı. 2016’da yakaladığı başarıyı, değer üretecek yatırımlar ve teknolojik atılımlarla önümüzdeki dönemde hızla sürdürecek olan Turkcell Global Bilgi, 2017’de 1.500 kişiye daha istihdam sağlayacak. Turkcell Global Bilgi şu an Türkiye’de 14 lokasyonla müşterilerine hizmet veriyor.

1500 kişiye daha yeni iş kapısı

Erzurum Çağrı Merkezi ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek sektörün Anadolu’daki yatırımlarına öncü olan ve bugün toplam 11.200 kişiye istihdam sağlayan Turkcell Global Bilgi, 2017’de Anadolu’daki yatırımlarına hız kesmeden devam ederek 1.500 kişiye daha istihdam sağlayacak.

Tüm lokasyonlarında kapasite kullanım oranını arttırma hedefi ile yıla başlayan şirketin yapacağı işe alımların en büyük hacmini müşteri temsilcisi pozisyonu oluşturacak. Müşteri temsilcisi dışında bilgi teknolojileri, finans, insan kaynakları, iş geliştirme gibi spesifik uzmanlık pozisyonları için de istihdam alanları açılacak.

Finansta ve özel sektörde büyüme

Sektörde bankalara dış kaynak hizmeti sunan ilk 3 firma arasında yer alan Turkcell Global Bilgi, 2016 yılında finans sektöründe %31’lik bir büyüme kaydetti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl portföyüne yeni müşteriler ekleyerek hizmet ağını genişleten ve çeşitlendiren Turkcell Global Bilgi, özel sektörde gösterdiği %28’lik büyüme ile de önemli bir başarıya imza attı ve hizmet verdiği müşteri sayısını Turkcell dahil 60’a ulaştırdı.