Turkcell altyapısını 5G için güçlendiriyor

Access MPLS teknolojisini kullanarak erişim şebekesi altyapısını yenileyen Turkcell yaptığı çalışmalarla erişim kapasitesini mevcut duruma göre 25 kat büyütebilecek hale getirdi.

Yeni teknolojiyle birlikte Turkcell müşterileri de sanal gerçeklik uygulamalarını kullanırken ya da 4K-8K gibi yüksek kalitedeki videoları izlerken eşsiz bir deneyim yaşayacak.

Turkcell, sadece iletişimde değil hemen her sektörde büyük değişimler yaratacak 5G teknolojisine yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dünyada 2020’de kullanılmaya başlayacak 5G ile ilgili öncü çalışmalara imza atan Turkcell, ‘Access MPLS’ adı verilen projeyle erişim alt yapısını yenileyerek, şebekesini daha güçlü ve büyüyebilir hale getirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şebekesinin performansını 15 kat artıran Turkcell’in erişim kapasitesi de 25 kat büyüyebilecek hale geldi. Bu yeni teknoloji sayesinde Turkcell’in erişim şebekesi bugünden 5G’ye uyumlu bir altyapıya kavuşmuş oldu.

“Şebekemiz yeni nesil deneyimlere hazır”

Turkcell’in müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalıştığının altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için şebekemizde yeni nesil teknolojiler kullanmaya ve şebekemizi bugünden 5G’ye hazırlamak için alt yapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tamamlanan Access MPLS projesiyle Turkcell erişim şebekesi dünyada sayılı operatörlerin sahip olduğu bir altyapıya kavuştu. Yeni erişim altyapımız sayesinde taşıyıcı şebekemizde sağlanan yüksek kapasite artışı yanında daha düşük gecikmeler ve yüksek hız deneyimi elde ediliyor. Aynı zamanda şebekemiz 5G’nin taşıyıcı ihtiyaçlarından olan Segment Routing (Parçalı Yönlendirme) geçişine de bugünden hazır hale geldi. Bu yeni mimariyle müşterilerimiz de özellikle sanal gerçeklik uygulamaları kullanırken ya da 4K-8K gibi yüksek kalite içeren videoyu izlerken mükemmel bir deneyim yaşayacak. Türkiye’nin lider dijital operatörü olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak için yatırımlarımıza ve araştırmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

En uç noktaya kadar yedeklilik

Turkcell’in erişim şebekesini güçlendirme ve 5G’ye hazırlama projesi olan Access MPLS ile erişim ağında en uç noktaya kadar yedeklilik de sağlanacak. 5G’de ihtiyaç olan yüksek kapasiteleri sunacak altyapıyı oluşturan Turkcell’in fiber ağlarda 10Gbit transport hızları sağlayarak Gigabit üstü mobil hızlara çıkılması da mümkün olacak.