Turkcell altyapısını 5G’ye hazırlıyor

Turkcell, altyapı tarafında yıllardır ortak çalışmalar yürüttüğü Ericsson Global ile yeni nesil mobil altyapı ürünlerin geliştirilmesi konusunda da işbirliği yapmaya başladı.

İşbirliği kapsamda Ericsson’un geliştirdiği mobil teknolojiler dünyada ilk defa Turkcell şebekesinde kullanılıyor. Yapılan ortak çalışmalar sonucunda Turkcell geri bildirimlerine göre ürün ve yazılımlar ticari hale gelmeden gerekli geliştirmeler yapılarak ürünlerin ticari versiyonları Turkcell şebekesinde kullanılmaya hazır hale geliyor. Böylece Turkcell, müşterilerinin ihtiyaçları ve test sırasındaki deneyimleri ile geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynarken, Ericsson da dünya genelinde kullanılacak ürünlerinin sorunsuz çalışmasını garantiye almış oluyor. Turkcell’in hâlihazırdaki 4.5G şebekesi üzerinde gerçekleştirilen bu kullanımlar sayesinde, 4.5G sahaları 5G’ye geçişe de uygun hale getiriliyor.

“Bugün de, yarın da hazır olmak zorundayız”

2016 yılında dünyanın en güçlü 4.5G şebekelerinden birisini Türkiye’de kurduklarını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi: “Her geçen gün daha fazla kullanıcı daha fazla akıllı cihazla internete bağlanıyor. Önümüzdeki dönemde ise akıllı evler, akıllı şehirler ve günlük hayatımızdaki akıllı cihazların yaygınlaşması ile milyarlarca cihazın sürekli iletişim halinde olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Biz bir yandan mevcut şebekemizi güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da kendimizi böyle bir geleceğe hazırlıyoruz. Hazırlıklarımızı yaparken de altyapımızı geleceğin teknolojilerine uyumlu hale getirmek en önemli önceliklerimizden.”

Ericsson’un ürün ve yazılımlarını ilk kez Turkcell kullanıyor

Turkcell yeni teknolojiler geliştirmek ve bu teknolojileri kullanan dünyadaki ilk operatörlerden biri olmak amacıyla Ericsson ile 2015 yılı başından beri “Sürekli Ürün Geliştirme” (Continuous Deployment) projesini kapsamında işbirliği yapıyor. Turkcell’in IoT ve 5G teknolojilerine de hızlıca adapte edilebilecek altyapısı üzerindeki bileşenlerinden olan Ericsson 5216 baseband ürünü Sürekli Ürün Geliştirme çalışmaları çerçevesinde dünyada ilk kez Turkcell şebekesinde Triple-Mode (2G + 3G + 4.5G) olarak başarıyla çalıştırıldı. Bu sayede Turkcell, dünyada ilk defa tam manada SRAN (SingleRAN) teknolojisini kullanarak 2G+3G çalışan bir çekim noktasını, sadece yazılım değişikliği ile 4.5G teknolojisine uyumlu hale getirdi. Başarılı testler sonucunda kullanılan sahalarda uygulanmaya başlayan bu yöntem ile Turkcell’in 4.5G şebekesi çok daha hızlı şekilde yaygınlaştırılmaya başlandı. Turkcell şebekesinde kullanılan edilen bu ürünler, üzerinde yapılan yazılım değişikliğine ek olarak, 5G uyumlu radyo ünitesi ve antenlerin eklenmesi ile 5G teknolojisinde de kullanılabilir hale gelecek. (Basın bülteninden derlenmiştir)