Turkcell dördüncü sanayi devriminin kalbinde

Dünya Ekonomik Forumu tarafından San Francisco’da Endüstri 4.0 için açılan merkezin ilk zirvesinde, açılış konuşmalarından birini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu gerçekleştirdi. Konuşmasında Endüstri 4.0’ın dünyada yeni bir çağın başlangıcı olacağını anlatan Terzioğlu, “Sanayi Devrimi’nden itibaren gelişmeler hep insansız teknolojiler üzerine oldu. Endüstri 4.0’ın odağında ise insan unsuru olacak” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından San Francisco’da kurulan “Sanayi 4.0 Merkezi” ilk zirvesini gerçekleştirdi. Turkcell’in de destekçileri arasında yer aldığı merkezdeki zirvenin açılış panelinde konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Dördüncü Sanayi Devriminin dünyanın geleceğini değiştireceğini ifade ederek, “İlk Sanayi Devrimi’nden itibaren bugüne dek teknoloji alanında gerçekleşen sıçramaları düşündüğümüzde, genellikle insansız arabalar, insansız araçlar, insan emeğine olan ihtiyacı en aza indiren fabrika makineleri, insanlar olmadan çalışan akıllı evler gibi ‘insansız teknolojiler’den söz ediyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken ise bütün bunların içindeki ‘insan unsuru’nun farkına varılmasıdır” dedi.

Kaan Terzioğlu, katılımcıları arasında San Francisco Belediye Başkanı Edwin M. Lee, teknoloji şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar, uluslararası örgütlerin (UNHCR, UNOCHA) inovasyon departmanlarının yöneticileri ve start-upların temsilcilerinin yer aldığı zirvedeki konuşmasında, liderliğe ulaşmak ve onu korumak için çağı ve çağın şartlarını iyi anlamak ve geleceği ona göre planlamak gerektiğini anlattı.

Turkcell olarak Endüstri 4.0 Devrimi’nin önemini çok iyi bildiklerini ve buna göre kendilerini konumladıklarını ifade eden Terzioğlu, “Geliştirdiğimiz teknolojiyle insan hayatını kolaylaştırmalı; eğitim, iş, sağlık ve diğer tüm alanlarda insan kapasitesini artırmaya çalışmalıyız. Bu vizyonla hareket edersek Endüstri 4.0’ın gerçek değerini tüm topluma gösterebilir, geleceğe uzanabiliriz. Dünyanın geleceği için büyük öneme sahip bu gelişmede öncü bir rol üstlenen mobil iletişim endüstrisinin bir parçası olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu konuları dünyanın önde gelen küresel paydaşlarıyla tartışmamız için iyi bir platform olacak WEF Endüstri 4.0 Merkezi’nin ortakları arasında yer almaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Merkezde kritik çalışmalar yapılacak

Endüstri 4.0, teknolojideki mevcut evrimlerin hayatlarımızı daha önceden deneyimlemediğimiz alanlarda dönüştürdüğü, bilişim ve endüstrinin bir araya getirildiği bir süreç. Merkez, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin küresel alandaki çalışmalarının toplumlara bilimsel, teknolojik alanlarda sağlayacağı faydaların gelişimini sağlamak için kuruldu. Silikon Vadisi’nin de içerisinde olduğu teknoloji merkezi, San Francisco’da, aktif olacak ve uluslararası seviyede, küresel ekonomiyi etkileyecek bilim ve teknoloji gibi kritik konulardaki çalışmalara imza atacak, özel sektör-toplum birlikteliğinin hayata geçirildiği tek merkez olma özelliği taşıyor. Merkez Big Data ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki yeni teknolojiler, konseptler, bilimsel gelişmeler ve yapay zeka, robotik, insansız araçlar, 3D yazıcılar gibi teknolojilerin oluşturacağı yeni iş modellerine odaklanacak.