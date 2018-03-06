Turkcell, değişen ve dijitalleşen dünyaya uygun olarak görsel dünyasını da baştan sona yeniledi.

Turkcell, pazarlamada müşterileriyle kurduğu doğal, sıcak ve samimi iletişimi daha da pekiştirecek. Bu dünyanın en önemli vazgeçilmezi ise Turkcell logosunda yer alan amblem olacak. Görsellerde ağırlıklı olarak kullanılacak amblemin de keskin çizgileri yuvarlak hale getirildi. Görsel değişimin tanıtımı için hazırlanan reklam filminde ise Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ve Milli Futbolcu Selçuk İnan rol alıyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell görsel dünyasını, dijitalleşmeyle birlikte değişen ve farklılaşan hayata uygun olarak baştan sona yeniledi. Bir günde yer alan 1440 dakikaya daha fazla değer katmak için müşterilerinin hayatını dijital servisleriyle zenginleştiren Turkcell, yeni görsel dünyasını da buna uygun hale getirdi. Yeni görsel dünyada Turkcell, müşterileriyle kurduğu yakın ve samimi bağı daha da güçlendiriyor.

Turkcell’in yeni görsel dünyasının en önemli farklarından biri de görsellerde artık ağırlıklı olarak, dünyadaki en büyük ikonik markalarda olduğu gibi, sadece amblem kullanımı yapılacak olması. Bu kararın verilmesindeki en önemli etken yapılan tüketici araştırmaları oldu. Araştırmalara katılanların yüzde 99’u Turkcell logosundaki amblemi görür görmez Turkcell’e ait olduğunu yardımsız olarak anladı. Bununla birlikte Turkcell logosundaki amblem de yeni görsel dünyaya uygun olarak yenilendi. Keskin çizgileri yuvarlaklaştırıldı.

Turkcell’in yenilenen dünyasıyla ilgili bilgiler veren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi: “Turkcell olarak günün 1440 dakikasının her anında dijital servislerimizle müşterimizin yanında olmak gibi bir hedefimiz var. 4.5G ile birlikte dünyanın en güçlü altyapılarından birini ülkemizde kurduk ve müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu üstün altyapımızla sunduğumuz dijital servislerimiz bugün sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Geldiğimiz noktada değişim ve gelişimle birlikte kendimizi dijital operatör olarak tanımlıyoruz.

Dijitalleşme aslında hayatımızın her anını değiştiriyor. Müşterilerimizin hızla değişen ve dijitalleşen hayatı bizi dijital operatör olma yolunda fazlasıyla teşvik etti. Eskiden ‘hayata bağlanma’ dediğimizde aklımıza sadece telefon etmek gelirdi. Şimdi ise karşımızda ‘hayata bağlanma’yı cep telefonu ve tabletinden herhangi bir yerden müzik dinlemek, video izlemek, dergi ve gazetelerini okumak veya sosyalleşmek olarak gören bir müşteri kitlesi bulunuyor. Aslında hayata bağlanma tanımı çeşitlenerek zenginleşti. Değişmeyen tek şey bağlanmaya olan ihtiyaç. Ancak bağlanma’yı da yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bu yenilenen ve değişen tanımda müşterilerimiz hemen, şimdi ve kesintisiz bağlanmak istiyor. Biz de bu beklentiden yola çıkarak, zamanın ruhuna uygun olarak görsel dünyamızı yeniledik. Ayrıca, Türkiye’nin en çok tanınan ve bilinen amblemlerinden biri olan Turkcell amblemine ufak bir dokunuş yaptık. Yeni görsel dünyanın müşterilerimizle aramızda uzun yıllardır var olan sıcak ve yakın iletişimi aynı şekilde sürdüreceğine ve daha da güçlü hale getireceğine inanıyoruz.”