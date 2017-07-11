Turkcell T80 görücüye çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Turkcell yeni akıllı telefonu T80’in lansmanını gerçekleştirdi. İşte Turkcell T serisinin en yeni akıllı telefonu T80’in özellikleri ve fiyatı…



Turkcell T serisinin en yeni akıllı telefonu T80 görücüye çıktı. T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kameraya sahip. Otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi özellikler sunan T80’in ön yüzünde flaşlı 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen T80, 7.7 milimetreli inceliğinde ve metal bir tasarıma sahip. T80’in parmak izi okuyucusu da sahip olduğu özellikler arasında.

Tarifeye ek 39 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunulan T80’in peşin fiyatı ise 1.299 TL.

Operatör markalı ilk sanal gerçeklik (VR) gözlüğü

T80 ile BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox, Turkcell Akademi, GollerCepte, UpCall gibi Turkcell uygulamaları hazır halde geliyor. Android Nougat işletim sistemli cihazda VoLTE teknolojisi de bulunuyor. T80 entegre VR kullanım platformu sayesinde gelişmiş bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi sunmaya hazır halde geliyor. Turkcell T80’in bütünleşik VR platformuyla uyumlu çalışan T VR’ı da Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunuyor.

T VR’a T80 satın alan müşteriler aylık 7,90 TL ödeyerek sahip olabiliyor. T VR’ın peşin fiyatı ise 199 TL.

Turkcell T80’in Teknik Özellikleri:



Ekran: 5.2 inç Full HD

İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm yonga seti (4 x 1.4 GHz, 4 x 1.1 GHz olarak çalışıyor)

RAM: 2 GB

Depolama alanı: 16 GB (128 GB’a kadar microSD desteği var)

Kameralar: 13+2 MP çift ana kamera, 13 MP flaşlı ön kamera

İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Parmak izi okuyucu: Var

Renk seçenekleri: Gri ve altın

Bağlantı ve diğer özellikler: Turkcell 5.4G ile 300 Mbps’ye kadar indirme hızı, VoLTE, Dolby Audio ses sistem

T VR’ın Teknik Özellikleri

Ergonomik tasarım

4,7’’- 6’’ inç ekranlı cep telefonlarıyla uyumlu

Parlaklık derecesini otomatik ayarlayabilen hassas lens

360 derece panoramik videoları izleyebilme