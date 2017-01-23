Turkcell’den akıllı şehirler için ‘Dar Bant-IoT’ teknolojisi

Turkcell yeni nesil teknolojileri denemeye devam ediyor. Son olarak hava kirliliği, gaz, sıcaklık ve nem oranlarını gösteren akıllı şehir bileşenleri, NB-IoT (Dar Bant – Nesnelerin İnterneti) denilen yepyeni bir teknoloji ile 4.5G şebekesi üzerinde çalıştırıldı.

Yaşam alanlarımız her geçen gün biraz daha “bağlantılı” hale gelirken, Turkcell’in mobil altyapısı milyarlarca cihazın birbirine bağlanacağı bir dünya için şimdiden hazırlanıyor. Bir yandan 4.5G altyapısına yatırım yapmaya devam eden Turkcell, bir yandan da 4.5G ve 5G teknolojileri ile hayatımıza girecek yeni nesil inovatif uygulamaların akıllı şehirler için de kullanımıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Turkcell, son olarak NB-IoT (Dar Bant – Nesnelerin İnterneti) teknolojisini 4.5G şebekesinde test etti. Test sırasında Türkiye’de ilk kez akıllı şehirler için kritik öneme sahip hava kirliliği oranının tespiti, gaz, sıcaklık ve nem ölçümü gibi 4 farklı durumu 4.5G üzerinden uçtan uca başarıyla iletti.

İnsanların yanı sıra nesnelerin de internet üzerinden birbirleriyle haberleşmelerini ifade eden IoT (Internet of Things/Nesnelerin İnterneti) teknolojileri üzerine yapılan ve Turkcell Kartal Plaza’da Ericsson ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar sırasında farklı değerleri ölçen sensörler, Dar Bant teknolojisi sayesinde, 4.5G’nin sağladığı düşük gecikme süreleriyle ölçüm sonuçlarını aktarmayı başardı. Sensörler ile toplanıp 4.5G şebekesi ile bulut üzerine iletilen veriler analiz araçlarıyla anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşerek sürdürülebilir şehir ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak.

Dar Bant Nesnelerin İnterneti ile mevcut 4.5G altyapısı kullanılarak, geniş kapsama, düşük güç tüketimi, yüksek sayıda ve güvenlikte bağlantı yapılabilecek. Birçok sektörde yenilikçi çözümlerin önünü açacak olan bu teknolojiden en çok akıllı şehirlerde yararlanılacak. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla tarımdan ulaşıma, çevreden eğitime sayısız konuda yaşama katkı sağlayacak çözümler üretilecek.

Dar Bant – Nesnelerin İnterneti teknolojiyle hayatımızı kolaylaştıracak çözümlerden örnekler;