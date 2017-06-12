Turkcell’den Plantronics BackBeat 505 kampanyası

Turkcell’den Plantronics BackBeat 505 kampanyası
, 12 Haziran 2017

Turkcell, dünyanın önde gelen kulaklık markası Plantronics ile yeni bir kampanya başlattı. Plantronics’in yeni kulaklığı BackBeat 505, 36 ay taksit imkanıyla Turkcell’de satışa sunuluyor. 

Turkcell ve Plantronics, müzik tutkunlarını yepyeni bir kampanya ile yüksek ses teknolojisinde buluşturuyor. Kampanya ile Plantronics BackBeat 505 kulaklıklar, Turkcell bayilerinden 36 ay taksitle satın alınabiliyor. Avantajlı ödeme seçenekleri olan ve Turkcell mağazalarında yerini alan BackBeat 505 serisi renk seçenekleriyle geliyor.
Gerçekleşen kampanya ile Plantronics’in yeni kablosuz kulaklık modeli BackBeat 505 modeli, peşin fiyatına 12 taksit ile 499 TL’den satışa sunuluyor.

Bluetooth özelliği ile kablo karmaşasını ortadan kaldıran BackBeat 505, Plantronics’in en yeni gözdesi. BackBeat 505, 18 saate varan kullanım süresi, renkli şık dizaynı, ergonomik kullanımı ve ses kalitesiyle müzik tutkunlarına hitap ediyor. Üzerindeki mikrofon sayesinde çağrıları da yanıtlayabileceğiniz BackBeat 505, tasarımında da genç bir duruş sergiliyor.

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Tags: kampanya, Plantronics BackBeat 505, turkcell

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