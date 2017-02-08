Turkcell’in Arıkovanı’nda 1 milyon 920 bin TL destek toplandı

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, inovatif ürünler ortaya koyan girişimcileri bu girişimlere destek olmak isteyenlerle buluşturuyor.

Şimdiye kadar 18 farklı girişimin kitlesel fonlama kampanyası başlattığı platformda, 1 milyon 920 bin TL destek toplandı. Kısa sürede yüzde 75’lik kaynak sağlama oranıyla başarıyı yakalayan platform, Türkiye’de kitlesel fonlama kültürünün gelişimine destek olmayı hedefliyor.

Ülkemizde inovasyon ve girişimciliğin desteklenmesi için çalışmalarını sürdüren Turkcell, bu bağlamda kitlesel fonlama kültürünün yaygınlaşması için önemli adımlar atıyor. Bu vizyonla hayata geçirilen Arıkovanı, projesi olan ancak sermayesi bulunmayan girişimcileri, bu girişimlere destek olmak isteyenlerle ortak noktada buluşturuyor. Böylece yenilikçi teknolojik girişimler, ihtiyacı olan sermayeye ulaşıyor; yarının teknoloji markaları olmak için ilk adımlarını atıyor.

Turkcell ekonomik kalkınmaya ve istihdama destek olmak amacıyla teknolojiyle güçlenmiş girişimcilerin yetişmesine ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine destek olmayı hedefliyor. Yenilikçi iş fikirlerinin ve ürünlerin hayata geçmesini sağlamak için çok sayıda proje geliştirdiklerini ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Arıkovanı’nın bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirtti. Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Küresel pazarda rekabet eden bir şirket olarak ülkemizin kalkınması için inovasyon kültürünün ve teknolojinin gelişmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. DNA’sında inovasyon olan bir şirketiz. Dolayısıyla inovasyon yolculuğunda ülkemizi ileri taşıyacak fikirlerin önünü açmak için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazır olduk. Turkcell olarak hem bulunduğumuz sektördeki ekosistemin gelişmesi hem de ülkemizin kalkınması adına, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nı hayata geçirdik. Arıkovanı’yla girişimcisinin elinde sermaye olmadığı için bir kenarda prototip olarak bekleyen yenilikçi teknolojik ürünlerin, maddi kaynak bulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kitlesel fonlama doğası gereği, girişimcilerin ekonomik fırsat eşitliğine kavuşmasına destek olan bir sistem. Biz de Arıkovanı ile teknoloji girişimcilerinin can suyuna ulaşmalarını ve yarının önemli teknoloji şirketleri haline gelmelerini istiyoruz.”

Platformun kısa sürede önemli adımlar attığını belirten Terzioğlu, “11.000 destekçiyi, girişimcilerle buluşturan Arıkovanı’nda, şimdiye dek 1 milyon 920 bin TL değerinde bir fon yaratıldı. 18 teknoloji girişiminin kitlesel fonlama kampanyası başlattığı platformda, şu ana kadar 9 proje fon hedefine ulaşarak başarılı oldu. Kaynak sağlama oranı yüzde 75’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde girişimcilerin ekonomimizin temel çarklarından biri haline geleceğine inancımızla Arıkovanı’nı tüm Türkiye’nin kullanımına sunduk. Arıkovanı sayesinde dünya çapında ürünlere imza atılacağına inancımız tam” dedi.

Arıkovanı’nda sistem nasıl işliyor?

Sadece teknolojik girişimleri desteklemesi nedeniyle Türkiye pazarında bir ilk olan Arıkovanı’na başvurular, platformun web sitesi ya da uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Arıkovanı, girişimcilerin ilk müşterilerini bulup, onlardan fon yaratmalarına aracı oluyor. Ödül bazlı kitlesel fonlama yöntemiyle çalışan platforma gelen prototip aşamasındaki ürünler, Turkcell tarafından sunulan pazarlama ve mentorluk desteğiyle vitrine çıkıyor. Turkcell, aynı zamanda girişimcilerin ilk müşterisi olarak ürünleri için ön sipariş de veriyor.

Girişimler, hazırlık aşaması ardından Arıkovanı’nda 60 gün süreyle vitrinde kalıyor ve bu sürede belirledikleri hedefe ulaşmaya çalışıyor. Eğer hedefe ulaşamazlarsa o ana kadar toplanan fon destekçilere iade ediliyor. Hedefe ulaşıldığında ise toplanan fon girişimciye aktarılıyor.

Girişimcilerin henüz üretilmeyen ürünlerine sipariş vererek destek olanlar geleceğin teknolojilerinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynarken, Türkiye girişim ve teknoloji ekosisteminin gelişmesine büyük katkıda bulunuyorlar. Bunun karşılığında da girişimcinin geliştirdiği ürüne, pazara çıktığında alacağı fiyatın çok altında bir bedel ödeyerek sahip oluyorlar.

Destek süreci ardından yatırımcıların ilgisini çeken girişimler, yeni bir adım daha atıyor. Çocuklar için özel olarak geliştirilmiş Alya 3D Yazıcı, tak-çalıştır akıllı yaşam sistemi Bean, otizmli çocuklar için geliştirilmiş eğitim uygulaması Otsimo, çocuklar için eğitici artırılmış gerçeklik ürünleri tasarlayan Zchool, akıllı bebek ve bakıcı izleme servisi Invidyo, Arıkovanı’nda aldıkları desteklerle başarıyla fonlandı ve yatırımcıların ilgisini çekerek ilk yatırımlarını aldı.

İhtiyacının 8 katı destek topladı

Kısa sürede hedefe ulaşan Outliers Akıllı Not Defteri, 40 bin TL’ye ihtiyacı varken toplam 339 bin 773 TL destek alarak hedefinin 8 katına ulaştı. Outliers Akıllı Not Defteri ısıyla silinebilme özelliğiyle defalarca kullanılabiliyor. Pilot Frixion kalemiyle yazılanları Outliers uygulamasıyla dijitalleştirilip, mikrodalga fırında 1 dakika ısıtıldıktan sonra yeni alınmış tertemiz bir deftere kavuşmak mümkün oluyor.

Görme engellilere özel akıllı baston WeWalk ise hedefine en hızlı ulaşan girişim oldu. YGA’da geliştirilen ve Vestel tarafından hayata geçirilen WeWalk, 289.971 TL destek topladı.

Bilimi özgün deneylerle sevdirmeyi amaçlayan Twin Bilim Kiti ile dünyada tek olan PEGGYMATIC pati yıkama cihazı da kısa sürede hedefini tamamlayıp başarıya ulaşan projeler arasında yerini aldı.

Mobil telefon haberleşmesine altyapı sağlayan istasyonların planlama ve kurulum stratejilerini anlatmayı ve bunu her yaşa yönelik eğlenceli bir kutu oyunu haline getirmeyi hedefleyen Hücrebaz da aradığı desteği Arıkovanı’nda buldu. (Basın Bülteninden derlenmiştir)