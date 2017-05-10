Türkiye dijital dünyadaki yerini Blockchain ile güçlendirecek

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, dernek sayesinde tek elden güvenli bir platform oluşturmanın mümkün olacağını kaydetti.

Bankacılık, veri depolama ve alışveriş gibi pek çok faaliyet yaygın şekilde internet üzerinden planlanıp gerçekleştiriliyor. Bu durum günlük hayatlarımızı büyük ölçüde kolaylaştırsa da, hemen herkesin aklında güven konusunda bir tereddüt kalıyor. Blockchain sistemi, merkezi olmayan dağınık ağ yapısına dayanıyor ve sürekli kriptolanıyor. Bu sürekli şifrelendirme ve verilerin dağınık bir halde tutulması yaşanabilecek tüm riskleri ortadan kaldırıyor.

Blockchain sisteminin, veritabanı teknolojisinde gelinmiş en güvenli sanal sistem olduğunu ifade eden Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, “Bu sistem sayesinde sanal ortamda güven garantiye alınıyor. Blockchain sistemi gelecek ile dijital bir köprü kurmamızı sağlayan, son dönemin en hızlı ve temel prensiplerini yerine getiren bir ağdır. Dernek olarak Türkiye’de mevzuat çalışmalarının hızlıca yapılmasını ve bu teknolojinin yayılması, araştırılması ve geliştirilmesini amaç ediniyoruz. Blockchain; önümüzdeki yıllarda tüm bankacılık işlemleri, tapu devirleri, ödeme sistemleri, değerli taşlar, telif hakları ve diğer hakların korunması, e-devlet çalışmaları, yerel ve genel seçimler, sağlık hizmetleri, e-ticaret, dijital sözleşmeler ve daha birçok alanın teknolojik altyapısı olacaktır. Bu sistemin diğer sistemlerden farkı; merkezi bir veri tabanı yerine dağınık bir veri tabanı ve blok zincirleri kullanıyor olması. Bu sayede tek bir kuruma olan ihtiyaç ortadan kalkıyor; güvenlik ve depolama maliyeti düşüyor. Bu teknolojinin Türkiye’de de önde gelen kurum ve kuruluşlarla yaygınlaşması amacıyla derneğimizi belirli sayıda katılıma açacağız. Üye kurumlarla birlikte Blockchain sistemini araştırmayı ve katkılarıyla geliştirmeyi, mevzuat çalışmalarının günün ihtiyaçlarına göre yapılmasını, Blockchain ve kripto para alanında önemli bir sinerji merkezi olmayı strateji olarak benimsiyoruz. Ülkemizi bu alanda geliştirmek, bu teknolojilerin ve sistemlerin ana merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuşan Av. Kurtuluş, söz konusu sistemin yaygınlaşmasının Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

‘Blockchain’, Bitcoin ve diğer dijital paralardan çok daha fazlası demek

Sadece dijital para ile sınırlı kalmayan Blockchain, akla gelebilecek her türlü veriyi hızlı ve güvenilir şekilde kayıt altına alabilen bir veri dağıtım zinciri. Sistem çok güvenli; çünkü verinin hangi kaynaktan çıkıp nereye vardığını izlemek mümkün, ayrıca farklı noktalarda kontrolü gerçekleşiyor. Bu nedenle sistemde hile yapılması veya veri yapılarının değiştirilmesi, hem kriptolanmış ana bloğun, hem de üretimi sürekli devam eden blokların aşılabilmesi mümkün değil. Sistem dijital paranın yanı sıra P2P (Peer to Peer) paylaşımları, kimlik ve pasaport gibi önemli belgeleri; tapu, sözleşme, bono gibi değerli evrakları ve akla gelebilecek her tür veriyi güvenli bir şekilde depolayıp yönetmeyi sağlıyor. Blockchain sistemi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için hiçbir aracı kişi ve kuruma ihtiyaç duyulmuyor. Bu yönüyle hız ve erişilebilirlik açısından büyük fayda sağlayan sistem, maksimum güven ve gizlilik avantajı sağlıyor.