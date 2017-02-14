Türkiye DNS Forumu başlıyor

Üçüncü Türkiye Alan Adı Sistemi (DNS) Forumu 15-16 Şubat tarihleri arasında yapılmak üzere yarın İstanbul’da başlayacak.

Forum, İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) tarafından düzenleniyor ve sponsorluğunu IHS Telekom üstleniyor. Katılımcılar ile alan adı alanındaki önemli oyuncular, Türkiye sektöründeki güncel başlıkları tartışmak üzere forumda bir araya gelecek. Forumda Türkiye Hükümeti ve ICANN’den temsilciler açılış konuşmaları yapacak.

2014 yılında başlatılan Forum ile ilgili tarafların uluslararası çaptaki uzmanlarla ve sektördeki önemli oyuncularla bir araya gelmesi, Türk paydaşların ICANN’deki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve katılımcıların genel olarak DNS sektörü hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor. 20’yi aşkın konuşmacının, İnternet yönetişimi ve DNS hakkındaki güncel başlıklar hakkında sunum yapacağı ve tartışacağı iki günlük forumda, “Türkiye’deki İnternet Siteleri ve Sosyal Medya”dan “DNS ve Siber Güvenlik” alanına kadar farklı konular üzerinde durulacak. Aynı zamanda forum, alan adı sektöründeki en güncel eğilimleri öğrenmek için de önemli bir fırsat olarak, DNS sektörü profesyonellerine yeni girişim alanları gösterecek.

Türkiye’deki Veri Koruma ve IP Yasaları ile birlikte alan adının hukuki unsurları gibi konulara da Forum’un ikinci gününde yer verilecek. Hukuk uzmanları, etkinliğin sonunda IP Hukuku ve Veri Koruma Hukuku konulu bir eğitici sunum yapacaklar. Uluslararası bir kuruluş olarak ICANN’in küresel İnternet paydaşlarıyla ilişkisi bulunuyor ve ICANN, dünya çapındaki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye’deki bu paydaşlarla bölgesel katılım ve iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

Deneyimlerini ve en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla; ICANN, diğer kuruluşlar, tescil merkezleri, yazmanlar, tescil edilenler, ülke kodu Üst Düzey Alan Adları (ccTLD), yeni genel Üst Düzey Alan Adları (gTLD) başvuru sahipleri, politika üreticiler, İnternet servis sağlayıcıları, BT işletmeleri, marka sahipleri, hukuk firmaları, akademisyenler ve sivil toplumdan katılımcılar etkinlikte yer alacak.

Ücretsiz olan Forum, alan adı endüstrisi ve sağlayabileceği iş fırsatlarına ilişkin konulara ve alandaki önemli oyuncular ve uzmanlarla buluşmaya ilgi duyan herkese açık. ICANN, alan adı sektörünün potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak ve yerli uzmanların ve bu uzmanların alan adı ekosisteminin farklı unsurları konusundaki teknik bilgilerinin gelişimine yardımcı olabilmek için Türk topluluğuyla ilişkiler kurmak adına sürekli çalışıyor.

Daha fazla bilgi için www.turkeydnsforum.org adresindeki etkinlik internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.