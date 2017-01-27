Samsung, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, TÜSİAV ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile Ankara’da düzenlenen çalıştayda Endüstri 4.0 ve Türkiye’nin bu alandaki gelişimi masaya yatırıldı.

Dijitalleşme ve teknolojinin gücüyle dünyada etkisini hızla artıran Endüstri 4.0 tüm yönleriyle, Samsung, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Türk Sanayi ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen çalıştayda ele alındı. “Türkiye Endüstri 4.0’ın Neresinde?” başlıklı oturumda konuşan Samsung Türkiye Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Ülke Direktörü Dr. R. Erdem Erkul, Samsung’un yeni teknoloji geliştirme ve inovatif ürünler tasarlamadaki gücünü Endüstri 4.0 alanında sunduğu yeni çözümlerde de ortaya koyduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak iş ortaklarımız ve güçlü iş ağımızın da gücüyle Endüstri 4.0 uygulamalarının gelişmesine en büyük desteği sağlıyoruz. Son tüketicilere yönelik olduğu kadar kurumlara yönelik ürün ve hizmetlerimizi de, teknoloji dönüşüme liderlik etme vizyonuyla geliştiriyor; her alanda daha akıllı ve daha dijital bir dünyanın kapılarını açıyoruz ” açıklamasında bulundu.

Endüstri 4.0, Türkiye için önemli bir potansiyel sunuyor

Türkiye’deki büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar Endüstri 4.0 alanında ihtiyaçları doğru analiz ederek farklı çözümler sunduklarını belirten Dr. Erkul, şöyle konuştu: “Dijital dönüşümden beslenen Endüstri 4.0, gelişmekte olan güçlü bir pazar olan Türkiye’deki sanayi kuruluşları için önemli bir fırsat. Şirketler Endüstri 4.0 döneminin teknolojileri ile iş süreçlerini hızlandırabilir, verimliliklerini artırarak önemli bir büyüme potansiyeli kazanabilirler. Geçtiğimiz yıl TÜSİAD ve Deloitte Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı’ araştırmamız da kurumların genel olarak bakışının bu yönde olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmamıza göre Türkiye’de şirketlerin yüzde 21’i verimliliği artırmak, yüzde 19’u müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek, yüzde 19’u rekabet avantajı sağlamak, yüzde 12’si ise karlılığını artırmak için dijital dönüşümü tercih ediyor. Ayrıca Türkiye’deki kurumların Endüstri 4.0 ile üretimden lojistiğe kadar tüm iş süreçlerini nasıl en ideal düzeye taşıyabileceklerinin farkında olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Samsung olarak tüm teknoloji çözümlerimizle Türkiye’deki şirketlerin Endüstri 4.0’a geçişini desteklemek için çalışıyoruz.”

Endüstri 4.0 çalıştayına konuşmacı ve panelist olarak katılan diğer isimler arasında TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Samsung Türkiye Strateji Direktörü Can Kuterdem yer aldı.