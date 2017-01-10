Türkiye İş Bankası’ndan “iMessage ile para aktarma” uygulaması

Türkiye İş Bankası, Türkiye’de bir ilk olan “iMessage ile para aktarma” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında İşCep kullanıcıları, Apple’ın “iMessage” adlı mesajlaşma servisi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde para aktarabilecek.



iMessage ile para isteyebilme ve aktarma hizmetinden, iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihazı olan ve en güncel İşCep sürümünü kullanan İş Bankası müşterileri yararlanabiliyor.

Bu uygulama üzerinden para isteyecek veya para aktaracak İş Bankası müşterilerinin bir defaya mahsus olmak üzere İşCep’te iMessage’ta kullanacağı hesabı tanımlaması yeterli oluyor. Hesap tanımlama işlemi, iMessage İşCep eklentisi ilk kez kullanılmaya başlarken veya İşCep’te “Ayarlar – iMessage Hesap Tanımlama” menüsünden yapılabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar her seferinde hesap numarası girişi yapmaya gerek kalmadan hızlıca para gönderebiliyor.

Hesap tanımlama işleminin ardından, iki kullanıcı iMessage uygulamasında sohbet ederken, para isteyen taraf iMessage üzerindeki “İşCep extension” ikonunu seçerek karşı taraftan para isteğinde bulunuyor. Para isteği sohbet edilen tarafa ulaştığında, istek mesajını gören diğer kişi dilerse gelen mesajı tıklayarak alıcı ve gönderici hesap bilgileri ile tutarı onaylayarak sohbet ettiği kişiye kolayca para gönderebiliyor.

İşCepliler iMessage üzerinden işlem bazında en çok 300 TL olmak üzere, günlük olarak müşteri bazında tanımlı havale limiti kadar para aktarabiliyor.