Türkiye’de günde 516 siber saldırı oluyor!

Türkiye’de günde 516 siber saldırı oluyor!
, 7 Kasım 2017

Uluslararası siber saldırı istihbarat ağı ATLAS, Türkiye’de Ekim ayında dakikada 3, saatte 21, günde 516 saldırı gerçekleştiğini rapor etti.

Bu saldırıların yüzde 29’u Amerika kaynaklıyken, yüzde 29’u Türkiye içinden gerçekleşti. Saldırıların en büyük diğer iki kaynağı yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 20 ile Almanya oldu.

Dünya çapında 400 İnternet servis sağlayıcısının anonim trafik bilgilerini, trendleri ve tehditleri inceleyen ATLAS, Türkiye’de artan siber saldırıların boyutlarını ortaya koydu. Botnetler, online erişimi engellemeye yönelik DDoS saldırıları ve kötü amaçlı yazılımları izleyen ATLAS, Türkiye’de son altı ayda siber güvenliği tehdit eden olayların Ekim 2017’de arttığını rapor etti.

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Arbor Networks’ün yönetimindeki ATLAS’a göre, Türkiye’de Ekim 2017’de günde 516, saatte 21, dakikada 3 saldırı gerçekleşti. Türkiye’ye yönelik saldırıların kaynağı olarak tespit edilen ilk dört ülke yüzde 29 ile ABD, yüzde 29 ile Türkiye, yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 20 ile Almanya oldu. En büyük saldırının boyutu saniyede 97.8 GB’a ulaştı. Doğrudan güvenlik duvarlarını hedef alan saldırılar ise, saniyede 17.9 pakete erişti.

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Tags: Arbor Networks, Atlas, siber saldırı

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