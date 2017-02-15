“Türkiye’de siber farkındalık henüz yeterli seviyede değil”

Dünya ve Türkiye ekseninde tüm cihaz ve işletim sistemlerini etkileyebilen ve sayıları her geçen gün artan tehditler karşısında farkındalığın artırılması gerektiğine inanan Kaspersky Lab, bu odakta bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, tüm dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda ünlü isimle çalışan Kişisel Güvenlik Danışmanı Levent Süleyman Ağaoğlu’nun yanı sıra Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stefan Tanase de katılarak, fiziksel ve dijital dünyadaki tehditlerle ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, Türkiye’de siber farkındalığın ve siber yatırımların henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, “Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 40’ı, akıllı cihazların yüzde 20’si güvenlik yazılımı ile korunuyor. Yani Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 40’ı güvenli diyebiliriz.” dedi. Selçuk şöyle devam etti: “Belki çok doğru bir karşılaştırma olmayabilir ama nüfusu Türkiye ile hemen hemen aynı olan Almanya’da siber yatırımlar Türkiye’nin en az 12 katı. Biraz daha doğru bir karşılaştırma yaparsak Türkiye’nin nüfusunun yarısına sahip Polonya’da ise yatırımlar en az 2 kat daha fazla. Bu aslında onların ne kadar çok yatırım yaptığını değil, Türkiye’de ne kadar az siber farkındalığımız olduğunu göstermekte. Bunu arttırmamız gerekiyor” dedi.

Etkinliğe konuk olarak katılan Levent Süleyman Ağaoğlu, “Biz fiziksel dünyada profesyonel olarak kişisel koruma hizmeti veriyoruz. Kaspersky Lab ise bu işi internette, yani dijital dünyada yapıyor. Mesela yurt dışından yabancı bir sanatçı ülkemize geldiğinde, nerelerde güvenle gezebileceğini, nerede nasıl davranması gerektiğini bilemiyor. Biz bu noktada devreye girerek onlara yol gösteriyor, güvenliklerini sağlıyor ve ülkemizde iç rahatlığıyla zaman geçirmelerini, alışveriş yapmalarını, konserlerini sorunsuzca gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Kaspersky Lab’da buna benzer şekilde internette gezinmek, alışveriş yapmak, çeşitli işlerini halletmek isteyen kullanıcıların güvenliğini sağlıyor.” dedi.

Toplantının bir diğer konuşmacısı olan Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stefan Tanase ise, suçluların kullanıcılardan büyük miktarda para çalmalarının, bir cüzdan çalmaktan veya bir bankanın web sitesini tehlikeye atmaktan çok daha karlı olduğunu belirterek; “Bu durum bir anlamda casusluk yapan zararlı yazılımların, casusluk yapan insanlardan daha verimli ve kapsamlı çalışmasına benziyor. İnsanlar fiziksel güvenlik konusunda çok şey isterken, genellikle siber alanda karşılaştıkları riskleri hafife alıyorlar. Dijital cihazların yardımı ile yaptığımız her hareketimizde, siber güvenlik risklerinden haberdar olmak ve bunlara doğru bir şekilde hazırlanmak önemlidir” şeklinde konuştu.

Günümüzde birçok kullanıcı siber tehditlerle karşılaştıktan sonra bile onları hafife alabiliyor. 2016 Kaspersky Lab Tüketici Güvenliği Riskleri Anketi’ne göre, Türkiye’deki kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35) siber suç tuzaklarına kurban düşerken, aynı zamanda sadece beşte biri (%23) an itibarıyla herhangi çevrimiçi bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

İnternette nelere dikkat edilmeli?

• Bilmediğiniz kişilerin mesajlarındaki bağlantıları takip etmeyin veya dosyaları açmayın.

• Bir arkadaşınızın veya bir kişinin e-posta, mesajlaşma veya sosyal medya aracılığıyla gönderdiği bir bağlantı hakkında şüpheleriniz varsa, gönderenlerin gerçekten onlar olduğundan emin olmak için onlarla birlikte kontrol edin çünkü başkaları onların hesaplarına erişim sağlamış olabilir.

• Kişisel verilerinizi veya gizli bilgilerinizi birisine gönderirken, o kişinin gerçekten olduğunu iddia ettiği kişi olduğundan emin olun.

• Kişisel verilerinizi bir yere girmeden önce URL adresinin doğruluğunu kontrol edin. Web sitesinin adresinin fazladan harf veya simge içermediğinden emin olun. Bu, siber suçlular tarafından dikkatsiz kullanıcıları yakalamak için tercih edilen bir hiledir. Şifreleri girerken, güvenli bir https bağlantısı olup olmadığını kontrol edin. Sitenin adresi HTTP:// yerine HTTPS:// ile başlamalıdır.

• Güçlü karmaşık şifreler kullanın; hesaplarınızın ve hizmetlerinizin her biri için farklı bir şifre kullanın. Farklı şifreleri oluşturmak ve hatırlamak için sayısız hafıza tekniğini veya tüm şifrelerinizi güvende tutan kullanışlı bir ürün olarak Kaspersky Password Manager gibi çözümleri kullanabilirsiniz.

• Yalnızca yasal yazılımları (veya açık kaynaklı güvenli yazılımlar) kullanın. Bu yazılımlar PC’nizin istikrarlı performansını garanti etmeli ve verilerinizi güvende tutmalı. Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin; kullanmadığınız programları kaldırın.

• PC, akıllı telefon ve tabletinizde kapsamlı bir siber güvenlik çözümü kullanın ve düzenli olarak güncelleyin. Örneğin Kaspersky Internet Security – çoklu cihaz 2017, kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara, tehlikeli sitelere, çevrimiçi izlemeye, dolandırıcılık ve para hırsızlığına karşı koruyan, bütün aile için sağlam bir güvenlik çözümüdür.