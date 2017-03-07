“Türkiye’de temassız ödemelerde yeni dönem başlıyor”

Bankaların ortak platformu BKM, Türkiye’nin temassız ödemeler konusunda geldiği nokta ile ilgili gelişmeleri paylaştı. BKM’nin paylaştığı verilere göre, 2016 yılında 45 milyon adet temassız işlem gerçekleştirildi. Bir yılda temassız özellikli aktif kredi kartı sayısı yüzde 86, terminal sayısı yüzde 137 oranında arttı.

Bankaların ortak platformu ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin inovasyon merkezi Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’de hızla yayılan temassız ödeme alışkanlığına dair gelişmeleri ve son bir yılda yapılan temassız ödeme istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

BKM Ödeme Platformları Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, 2016’da tüm Türkiye’de 4,2 milyar adet kartlı ödemenin yapıldığını, bu ödemelerin yüzde 63’ünün 50 TL ve altındaki ödemeleri ifade eden mikro ödemeler olduğunu belirtti. Cündoğlu, temassız ödeme yönteminin hijyenik olmama, bozuk para taşıma, yırtılma, kaybolma ya da çalınma gibi, nakit paranın getirdiği riskleri taşımadığını vurguladı. Cündoğlu ayrıca temassız özellikli kartların bu yönleriyle özellikle mikro ödemeler tarafında tercih edildiğini ifade etti.

Temassız ödemeler zaman kazandırır

Temassız kartlarla yapılan ödemelerin, nakit ödemeye kıyasla 7 saniyelik avantaj sağladığını belirten Cündoğlu, nakit ile yapılan ödemelerin ortalama 16 saniye, temassız kartlarla yapılan ödemelerin ise 9 saniye sürdüğünü belirtti.

Zamana karşı yarıştığımız günümüzde temassız ödemelerin, hem kart kullanıcılarına hem de işyerlerine zaman kazandırdığının altını çizen Cündoğlu, Türkiye’de Aralık ayında kredi kartıyla gerçekleşen ortalama 3,9 milyon adet temassız işlemle nakit ödemeye göre 317 gün 10,6 ay kazanıldığını, temassız ödemenin yaygın olduğu İngiltere’de ise bu rakamın Türkiye’nin 10 katı olduğunu belirtti.

Türkiye’de temassız ödemeler için 2020 yılı hedefi %10 seviyelerine ulaşmak

2017 itibarıyla 18,5 milyon temassız kredi kartı ve 608 bin adet temassız ödeme kabul eden cihaz ile sektör olarak yeniliğin tanınması, altyapının oluşması ve denenmesi süreçlerinde çok büyük adımlar atıldığını vurgulayan Cündoğlu, bir yılda aktif temassız terminal sayısının yüzde 137, aktif temassız kredi kartı sayısının yüzde 86, aylık temassız kredi kartı işlem adetlerinin ise yüzde 77 oranında arttığını vurguladı. Ödeme sistemlerinde lider olan Türkiye’de kartlı ödemelerin %1,5’inin temassız olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Cündoğlu, hedeflerinin bu oranı 2020 yılında %10’lara çıkarmak olduğunu söyledi.

Temassız ödemenin en çok kullanıldığı sektörler

Temassız ödemenin en çok market, gıda ve hizmet sektörlerinde kullanıldığını söyleyen Celal Cündoğlu, temassızın üniversite kampüsleri, eczane, sağlık ve kozmetik ürünleri, benzin ve akaryakıt istasyonları, otomatlar ve otopark ödemelerinde yoğun olarak tercih edildiğini açıkladı.

Türkiye’de temassız ödemelerde yeni dönem başlıyor

Temassız ödemenin “dalga dalga yayılan” bir alışkanlığa dönüştüğünü vurgulayan BKM Ödeme Platformları Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, bilinçlendirme ve yaygınlaştırma süreçlerinin tamamlanmasının ardından temassız ödemenin artık standartlaşmaya başlayacağının altını çizdi. Cündoğlu bu amaçla BKM olarak tüketici ve işyerlerini bilinçlendirmeye yönelik yürüttükleri “Bir Temassızlık Var İyi ki Var” reklam kampanyasıyla ilgili de bilgi verdi.

2020’de tüm terminaller temassız özellikli olacak

2016’nın bu süreçte bir milat olduğunu hatırlatan Cündoğlu, tüm kredi kartları içinde her 3 karttan, tüm ödeme terminalleri arasından da her 4 terminalden birinin temassız özellikli hale geldiğini açıkladı ve “Hedefimiz, 2020 Ocak ayı itibarıyla tüm ödeme terminallerinin temassız özellikli olması” ifadelerini kullandı. Gelecekte temassız ödemelerin form değiştirerek mobil ödemeler, bağış ve sosyal sorumluluk projeleri, giyilebilir teknolojiler alanlarında da kullanılacağına dikkat çeken Celal Cündoğlu, “BKM olarak sektörümüzü gelecek nesil temassız ödeme çözümlerine de hazırlıyoruz” dedi.