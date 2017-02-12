Türkiye’den 1 milyar dolarlık girişim çıkar mı?

Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi fonu 500 İstanbul’un Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, Türkiye’nin bölgenin teknoloji üssü olmaktan daha büyük hedefleri gerçekleştirebilecek potansiyeli barındırdığını söyledi.

Milyar dolarlık girişimler çıkarabilmek için hedefin Türkiye ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Şirinoğlu, “Hedef 7,5 milyar insan olmalı. Bu sayede bugün bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye sıçrayabiliriz” dedi.

500 İstanbul’un Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, Türkiye’nin küresel hedefli teknoloji girişimi çıkarma oranında ABD ve AB’ye kıyasla oldukça geride bulunduğuna dikkat çekti. Şu an dünyada, halka açılmamış veya satın alınmamış, ‘unicorn’ adı verilen, değeri 1 milyar doları bulan 183 teknoloji girişimi olduğunu ifade eden Şirinoğlu şunları söyledi:

“Bu şirketlerin 100’ü Amerika, 37’si Çin, 10’u İngiltere, 8’i Hindistan, 4’ü Almanya, 3’ü İsrail, 2’si Fransa ve 2’si de Singapur merkezli. Ülkemiz maalesef listede yer almıyor; hatta Türkiye’den çıkmış hiç ‘unicorn’umuz bulunmuyor. Türkiye’den çıkan girişimler 80 milyon kişiyi değil, 7,5 milyar insanı yani tüm dünyayı hedeflemeli. Bu sayede ülkemizdeki girişimcilik potansiyelinden tam olarak yararlanabilir ve bugün bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye sıçrayabiliriz.”

Tel Aviv örneği

Sıklıkla kullanılan ‘Türkiye bölgenin teknoloji üssü olmalı’ ifadesine katılmadığını söyleyen Rina Onur Şirinoğlu, “Bölgenin üssü olmaya çalışmak Türkiye için küçük bir hedef. Tel Aviv gibi küçücük bir şehir bile, Silikon Vadisi’nden sonra, NASDAQ’da halka açılan veya değeri 1 milyar dolar üzerinde olan teknoloji şirketi üretme ve çıkış sağlama alanında dünya listelerinde yer etmiş bir yer. Yaptıkları en önemli şeylerden biri, özellikle savunma sanayi için geliştirilmiş teknik değer ve yeteneğin, birçok farklı ve küresel ticari alana kaydırılması” dedi.

Şirinoğlu, benzer başarılara Türkiye’nin de imza atabileceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi: “500 İstanbul olarak amacımız, erken aşamalı teknoloji girişimlerini hem finansal hem stratejik tarafta destekleyerek, aradaki farkın kapanmasında yardımcı olmak ve Türkiye’nin teknoloji ihracını artırmaya katkı sağlamak. Önümüzdeki beş yıllık dönemde, Türkiye’den çıkacak ilk milyar dolarlık teknoloji girişiminin elinden tutmayı, yardımcısı ve yatırımcısı olmayı hedefliyoruz.”