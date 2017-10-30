Türkiye’nin dijital geleceği masaya yatırıldı!

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) kamu ve özel sektörü ‘dijital devlet’ için bir araya getirdi. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen “Kamu-BİB”’de, Türkiye’nin izleyeceği yol haritası, “Gelin Dijital Türkiye İçin Güçlerimizi Birleştirelim” sloganı ile sektörün yön vericileri tarafından masaya yatırıldı.

“Siber güvenlik”, “e-devlet”, “bulut bilişim”, “KamuNet” gibi stratejik konuların ele alındığı “Kamu-BİB”de, “Dijital Türkiye” hedefi için kamu, özel sektör ve akademik dünyanın ortak hareketinin önemi vurgulandı. Kamu BİB’in hem kamunun kendi arasında hem de özel sektörle bilgi paylaşımını etkin olarak gerçekleştirdiği bir platform olduğunu vurgulayan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Ülkemizde dijital/sayısal dönüşümün etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, bilişim ekosisteminin güçlendirilmesi için kamu kurumları ve kamu ile özel sektör arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamalıyız” dedi.

TBD tarafından Bodrum Vogue Otel’de düzenlenen ve “Dijital Devlet” temasının ele alındığı “Kamu-BİB 19”un açılış konuşmalarını TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, TBD Ankara Şube Başkanı Nurcan Sunay, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun oturum yöneticisi olduğu ve Dijital Devlet’in konu edinildiği açılış oturumunda ise Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan deneyimlerini paylaştı.

“Bilişim bu ülkenin geleceğinin ta kendisidir”

“Kamu-BİB 19” etkinliğinin açılış konuşmasında Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşmesinin ülke gündemi olması gerektiğini vurgulayan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe şunları söyledi:

“TBD olarak büyük bir sorumluluk bilinci ile dile getirdiğimiz hususlar, sadece bilişim kesiminin sorunları değil, ülkenin temel sorunlarıdır. Çünkü bilişim, bu ülkenin geleceğinin ta kendisidir. Türkiye’nin gündemi bilişim, bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak tüm sektörlerde kalkınmayı hedef alan dijital/sayısal dönüşüm olsun istiyoruz.

Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği bu önemli etkinliğimizde bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Nesnelerin interneti, yapay zekâ, sanal gerçeklik, karmaşık gerçeklik, büyük veri, robotlar ve otonom sistemler başta olmak üzere dijital/sayısal dönüşümde kamuda ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımların yerli ve özgün olarak geliştirilmesi ve kamuda yaygın olarak kullanılmasının sağlanması bilişim ekosistemin gelişimi ve sürdürülebilirliliği için çok önemlidir.”

“Kamuda taraflar kağıdı kabul etmeyecek”

Kamu-BİB’de kamu ve özel sektör iş birliği için önemli kararlara imza atıldığını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, “Türkiye’nin dijital devlete dönüşmesi için kamu olarak yürüttüğümüz projelerimiz var. Başbakanımız Binali Yıldırım bilişim sektörünü yakından tanıdığı ve Türkiye’nin dijitalleşmesi için en önemli adımları atan devlet adamlarından biri olduğu için bu projeleri yakından takip ediyor. Detaylarını bizden daha iyi biliyor. Kamu kurumları arasında belge alışverişinin kayıtlı elektronik posta üzerinden yapılması gibi çalışmalara hız verdik. Yakın bir zamanda kamuda taraflar kağıdı kabul etmeyecek. Sadece KEP üzerinden zorunlu olacak. Tüm işlemlerin e- devlete aktarılması ve devlet hizmetlerinin e-devlet üzerinden vatandaşa ulaşması için bir çalışmamız var” dedi.

Açılış oturumu ‘Dijital Devlet’ oldu



KAMU-BİB’19’da açılış konuşmalarının ardından “Dijital Devlet” açılış oturumuna geçildi.

Etkinlikte Dijital Devlet başlıklı bir sunum yapan Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, dördüncü endüstri devriminin Türkiye’nin gelişimi için muazzam fırsatlar sunduğunu belirterek “Geleceğin dünyasını bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden ülkeler kuracak. Ülke olarak kalkınma stratejimizin odak noktasını da bilişim teknolojileri alanında daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci bireyler ve işletmeler oluşturmalı.”

Türkiye’de bir Bilişim Bakanlığı kurulması gerektiğine dikkat çeken Erkan, kamu çalışanlarının teknoloji konusunda sürekli eğitim süreçlerinden geçerek, kapasite artırma programlarının uygulanmasının altını çizdi. Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu bilinçle hareket eden hükümetimizin, ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkıp, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi için bilim ve teknoloji ile inovasyon alanında yaptığı atılımları memnuniyetle izliyor ve destekliyoruz. Microsoft Türkiye olarak hedefimiz daha kişiselleştirilmiş bir bilişim deneyimi yaşatmak, bireylerin ve kurumların iş süreçlerinde ve hayatlarında daha üretken olmalarına olanak sağlamak. Ve son olarak, tüm bu süreci akıllı bir bulut platformuna taşıyarak, teknolojiyi her an, her yerden, herkes için kesintisiz, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalışacağız.”



“Siber güvenlik projeleri hızlı yapılmalı”

Etkinlikte “Hızlı Olan Kazanır” başlıklı bir sunum yapan Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı ise, “Siber güvenlik projelerinin çok hızlı yapılması gerekiyor. Eğer hızlı olmazsak projeyi bitirdiğimizde eskimiş ve işe yaramaz oluyor. Bu nedenle projelerin hızlı bir şekilde yapılması bizim için önem arz ediyor. Biz Platin Bilişim olarak uzman kadromuzla siber güvenlik projesi yaptığımız için hızlı ve yüksek kalitede ürün sunabiliyoruz.

Devlet dijitalleşiyor ve bu da çok büyük sayıda verinin dijital ortamda çıkması anlamına geliyor. Bu durum güvenlik sorununu da ortaya çıkarıyor. Siber saldırılara karşı o verileri korumak zorundayız. Bu nedenle siber güvenliği sağlamak çok önemli. Değişkenler fazla olduğu için bir başka güvenlik açığı çıkmadan hızlı bir şekilde tamamlamakta bir o kadar önemli” diye konuştu.